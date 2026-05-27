Kumyalı anayolunda alkollü sürücü kaza yaptı

Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre saat 19.00 sıralarında, 26 Mayıs 2026 tarihinde, Pamuklu-Kumyalı Anayolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, Mehmet Nurçin (E-34) alkollü içki tesiri altında (alkol testi için nefes örneği vermeyi reddetti) yönetimindeki FU 612 plakalı salon araç ile Kumyalı istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiğinde, yolun solundan dışarıya çıkmış ve sağa viraj ikaz levhalarına çarpmıştır.
Çarpmanın ardından kontrolsüz şekilde yol içerisine savrulan araç, yolun sağından dışarıya çıkarak yaklaşık üç metre derinlikteki tarla içerisine düşmüş ve sol yan kısmı üzerine devrilip durmuştur.
Kaza sonucu yaralanan sürücü Mehmet Nurçin, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından kalp damar cerrahi servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
