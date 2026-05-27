Alkollü bir şahıs üzerinde iki bıçakla tutuklandı

Polis açıklamasına göre, 26 Mayıs 2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında Yakacık Sokak üzerinde, Ç.F. (49) 164 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu iki bıçak ile makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreye rahatsızlık verdi.
Bahse konu şahsın suçüstü tutuklandığı, söz konusu bıçakların ise emare olarak alındığı belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
