İntörn tıp öğrencilerine yönelik burs başvuruları 1 Haziran’da başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behçet Çelebi, tıp fakültelerinde öğrenim gören intörn tıp öğrencilerine yönelik burs başvurularının 1 Haziran'da başlayacağını ve 8 Haziran’a kadar devam edeceğini duyurdu.

Çelebi yaptığı yazılı açıklamada, altıncı sınıf bahar döneminde öğrenim gören ve daha önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen bursların herhangi birinden yararlanmamış olan intörn tıp öğrencilerinin, burs için başvuruda bulunabileceğini ifade etti.

Tıp lisans eğitiminin intörn dönemindeki öğrencilerin, her iki tarih de dahil olmak üzere 1 Haziran-8 Haziran tarihleri arasında belirtilen belgeleri Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi’ne ulaştırması gerektiğini kaydeden Çelebi, başvuru için gerekli belgeleri şöyle sıraladı:

“Başvuru formu, KKTC Kimlik Kartı fotokopisi, anne veya babaya ait ikametgâh belgesi, öğrenciye ait ikametgâh belgesi, lise diploması, vesikalık fotoğraf, taahhütname ve kefalet senedi, 2025–2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi'ne ait aktif öğrenci belgesi, üniversiteden alınacak olan intörn döneminde olduğunu gösteren resmi belge, 2024-2025 Akademik Yılı notlarını gösteren transkript, banka hesap bilgileri (IBAN/UBAN).”

Çelebi, başvuruda bulunacak öğrencilere başarılar diledi.