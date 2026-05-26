Gazeteciler Birliği: Gazetecilik hâlâ suç gibi muamele görmektedir; gazetecilik suç değildir!

KTGB, basın özgürlüğü ve halkın haber alma hakkına yönelik uyarılarının dikkate alınmadığını savunurken, söz konusu yasa maddesini tanımadıklarını açıkladı.
Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği (KTGB) Yönetim Kurulu, yaptığı yazılı açıklamada gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle yargılanma riskiyle karşı karşıya olmaya devam ettiğini belirterek, “Kuzey Kıbrıs’ta gazetecilik hâlâ suç gibi muamele görmektedir” ifadelerini kullandı.

KTGB Yönetim Kurulu açıklamasında, “masumiyet karinesi” söylemi arkasına siyasi hesapların gizlendiğini savunarak, basın özgürlüğü, halkın haber alma hakkı ve gazetecilik mesleğinin geleceği adına yapılan uyarıların dikkate alınmadığını ifade etti.

KTGB Yönetim Kurulu açıklamasını, “Gazetecilik suç değildir” vurgusuyla tamamladı.

Gazeteciler Birliği'nin açıklamasının tamamı şu şekilde:

"Kaldırdığınız ellerle geçirdiğiniz, 'masumiyet karinesi' söyleminin arkasına siyasi hesaplarınızı gizlemeye çalıştığınız her adımı görüyoruz.

Bu süreçte defalarca uyarılarımızı yaptık. Basın özgürlüğü, halkın haber alma hakkı ve gazetecilik mesleğinin geleceği adına kaygılarımızı açıkça dile getirdik. Ancak ne yazık ki bu uyarılarımız dikkate alınmadı. Duyuyormuş gibi yapanlar ise siyasi hesaplarını ve seçim kaygılarını kamu yararının önünde tuttu.

Bugün gelinen noktada, gazetecilerin mesleki faaliyetleri nedeniyle yargılanma riski ortadan kalkmış değildir. Daha açık ifade etmek gerekirse; Kuzey Kıbrıs’ta gazetecilik hâlâ suç gibi muamele görmektedir. Bu, demokratik toplum adına utanç verici bir tablodur.

Meclis’te bu yasaya oy veren her milletvekili, ortaya çıkan bu utanç verici tablonun sorumluluğunu taşımaktadır. Hiç kimse bu sorumluluktan kaçamaz.

Zor koşullar altında, halkın haber alma hakkını korumak için görev yapan basın emekçilerinin görmesini, konuşmasını ve yazmasını sınırlandırmayı hedefleyen bu yasa maddesini tanımıyoruz.

Gazeteciler olarak etik ilkeler çerçevesinde, kamu yararını gözeterek görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Ne sansüre boyun eğeceğiz ne de gazetecilik reflekslerimizden geri adım atacağız.
Bu bayramı, mücadelemizin kararlılığını ve dayanışmamızın gücünü daha da büyütme iradesiyle karşılıyoruz. Tüm meslektaşlarımızı bu ortak mücadele ruhuyla selamlıyoruz.

Bir kez daha vurguluyoruz:
Gazetecilik suç değildir!"

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
