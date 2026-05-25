Meclis, yasama ve denetim göreviyle toplandı

Meclis Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığındaki Genel Kurul, saat 14.20’de başladı.

Genel Kurul’un gündemindeki tasarılar arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Hizmet Desteği Protokolünün Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı, Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Alçak Orman Arazilerinin Devri ve İcarı (Değişiklik) Yasası ve Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Ceza Muhakemeleri Usulü (Değişiklik) Yasası’na ilişkin komite raporu bulunuyor.

Genel Kurul’da, Kredi Faiz Destek Fonu Yasa Tasarısı ile Kredi Garanti Fonu (Değişiklik) Yasa Tasarısı da görüşülecek.

Genel Kurul’da daha sonra milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer verilecek.