Arpa çeşit adaylarının hasadı yapıldı

Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen ıslah programlarında geliştirilen arpa hatlarının (tescili yapılmamış) hasadı yapıldı. Hasada Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş da katıldı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Hüseyin Çavuş hasat sonrası yaptığı açıklamada, yerli üretimin güçlendirilmesi ve çiftçilerin daha verimli tohumlarla buluşturulması açısından, tarımsal üretime araştırma-geliştirme (Ar-Ge) temelli yaklaşımın önemli olduğunu, bunun öncelikleri arasında yer aldığını belirtti.

Çavuş, TAE tarafından yürütülen ıslah çalışmalarının tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve yerli tohum çeşitliliğinin güçlendirilmesi hedefiyle yürütüldüğünü ifade etti.

Üreticiye değişen iklim koşullarına uyumlu, kuraklığa karşı direnç gösteren ve birim alandan daha çok verim veren çeşitler sunma açısından ıslah çalışmalarının önemli olduğunu anlatan Hüseyin Çavuş, ıslah programının sürdürülebilir ülke tarımı açısından çok önemli olduğunu ifade etti.

Yeni çeşitlerin kısa süre içerisinde üreticiyle buluşturulmasının planlandığını kaydeden Çavuş, söz konusu çalışmaların tarımsal gıda güvencesiyle de doğrudan alakalı olduğunu ifade etti. Çavuş, yerli ve milli üretim kapasitesinin artırılması yönde çalışmaları kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

 

Hasadı yapılan hububatın, Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen ıslah programı kapsamında geliştirilen yüksek verimli, hastalıklara dayanıklı ve ülke iklim koşullarına uyum sağlayan 30 hattan oluştuğu kaydedildi.

 

