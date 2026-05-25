Trafik Kontrolünde Şüpheli Tavırlar Yakalattı

Rutin Kontrolde Şüpheli Tavırlar Yakalattı

Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran polis memuru Ozan Kuşak, 14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 19.30 sıralarında Haspolat-Lefkoşa anayolu üzerinde faaliyet gösteren bir oto galeri önünde Lefkoşa Trafik Şubesi ekipleri tarafından rutin bir kontrol yapıldığını belirtti.

Kontrol maksatlı durdurulan JN 750 plakalı araçta sürücü olarak bulunan M.A. (Mohamed Awad) ve yolcu konumundaki zanlı A.S.'nin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine polis ekipleri araçta ve şahıslar üzerinde arama gerçekleştirdi.

Kağıda Sarılı Hintkeneviri Bulundu

Polis memuru, araç içerisinde yapılan detaylı aramada, beyaz renkli bir A4 kağıdına sarılmış vaziyette, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü kanunsuz uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Zanlı A.S. hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu belirten tahkikat memuru, mahkemeden uygun bir teminat talep etti.

100 Bin TL Nakit Teminat

Huzurundaki şahadeti ve aktarılan olguları değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, ülkede öğrenci olarak bulunan zanlı A.S.'nin davaları görüşülünceye kadar serbest kalmasına emir verdi. Yargıç Gazi, teminat şartları kapsamında zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek ispat-ı vücut yapmasına ve 100 bin TL nakit teminat yatırmasına karar verdi.