  • BIST 13791.36
  • Altın 6715.98
  • Dolar 45.717
  • Euro 53.4332
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAİran ile ABD anlaşmaya varabilecek mi? Taslağın ayrıntıları ortaya çıktı

Trafik Kontrolünde Şüpheli Tavırlar Yakalattı

» »
Lefkoşa’da gerçekleştirilen rutin trafik kontrolleri sırasında tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı A.S., teminat talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Trafik Kontrolünde Şüpheli Tavırlar Yakalattı

Rutin Kontrolde Şüpheli Tavırlar Yakalattı

Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran polis memuru Ozan Kuşak, 14 Mayıs 2026 tarihinde, saat 19.30 sıralarında Haspolat-Lefkoşa anayolu üzerinde faaliyet gösteren bir oto galeri önünde Lefkoşa Trafik Şubesi ekipleri tarafından rutin bir kontrol yapıldığını belirtti.

Kontrol maksatlı durdurulan JN 750 plakalı araçta sürücü olarak bulunan M.A. (Mohamed Awad) ve yolcu konumundaki zanlı A.S.'nin şüpheli hareketler sergilemesi üzerine polis ekipleri araçta ve şahıslar üzerinde arama gerçekleştirdi.

Kağıda Sarılı Hintkeneviri Bulundu

Polis memuru, araç içerisinde yapılan detaylı aramada, beyaz renkli bir A4 kağıdına sarılmış vaziyette, yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü kanunsuz uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

Zanlı A.S. hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu belirten tahkikat memuru, mahkemeden uygun bir teminat talep etti.

100 Bin TL Nakit Teminat

Huzurundaki şahadeti ve aktarılan olguları değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, ülkede öğrenci olarak bulunan zanlı A.S.'nin davaları görüşülünceye kadar serbest kalmasına emir verdi. Yargıç Gazi, teminat şartları kapsamında zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek ispat-ı vücut yapmasına ve 100 bin TL nakit teminat yatırmasına karar verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Kurban Bayramı çarşamba günü başlıyor.. Bayram namazı saat 06.15’te kılınacak25 Mayıs 2026 Pazartesi 15:01
  • Türkiye’den en büyük Harley Grubu, HOG North Cyprus ev sahipliğinde KKTC’de25 Mayıs 2026 Pazartesi 13:58
  • Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’dan DİSİ ve AKEL’e tebrik telefonu25 Mayıs 2026 Pazartesi 13:49
  • Trafik Kontrolünde Şüpheli Tavırlar Yakalattı25 Mayıs 2026 Pazartesi 13:45
  • Ehliyetsiz, Alkollü ve Öfkeli: 11 Açık Dosyası Bulunan Zanlı Tutuklandı25 Mayıs 2026 Pazartesi 13:37
  • EMO, yaz aylarında elektrik arz güvenliği konusunda uyardı25 Mayıs 2026 Pazartesi 13:30
  • Ahmet Serdaroğlu: Ülke ekonomisinin temel sorunu yönetim anlayışıdır25 Mayıs 2026 Pazartesi 13:26
  • Biri ehliyetsiz, ikisi alkollü: Gece boyunca üç trafik kazası23 Mayıs 2026 Cumartesi 14:26
  • Sahte Evrakla Oturma İzni Skandalı: İki Tutuklu, Bir Kişi Aranıyor23 Mayıs 2026 Cumartesi 14:18
  • Gazimağusa ve Doğanköy’de uyuşturucu operasyonu… 4 kişi tutuklandı23 Mayıs 2026 Cumartesi 13:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti