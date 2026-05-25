Rum basını seçim sonuçlarını yorumladı: Asıl kazanan ELAM

DİSİ ve DİKO oylarını korurken, Rum basını seçimlerin asıl kazananının ELAM olduğunu yazdı. EDEK için ise “Kara Pazar” yorumu yapıldı.
Rum basını seçim sonuçlarını yorumladı: Asıl kazanan ELAM

Güney Kıbrıs’ta dün gerçekleştirilen ve DİSİ’nin birinci parti olarak kalmayı başardığı milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarına ilişkin yorumsal haberler gazetelerde geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi, dün gerçekleştirilen milletvekilliği seçimlerinde DİSİ ve DİKO’nun “baskıya dayandığını”, ELAM’ın oylarını arttırarak üçüncü parti kürsüsüne yerleştiğini, EDEK, Çevreciler ve DİPA’nın ise meclis dışında kaldığını yazdı.

Gazete, DİSİ ve DİKO partilerinin anketlerin aksine güçlerini korudukları yorumunda bulunurken, AKEL’in ise kan kaybının sona erdiğini, bir önceki seçime göre partinin oylarının yüzde 1.4 arttığını aktardı.

ASIL KAZANAN ELAM

Gazete ayrıca, dünkü seçim sonuçları değerlendirildiğinde asıl kazananın ELAM partisi olduğunu, oylarını ikiye katlayan partinin meclis içerisinde "bir nevi gözlemci statüsünden baş rol oyuncusu" konumuna geçtiğini öne sürdü.

EDEK İÇİN "KARA PAZAR"

Gazete, 1970 yılından beridir Rum meclisinde yer alan Güney Kıbrıs’ın "köklü" partilerinden EDEK’in ise dünkü seçimlerde meclise giremediğini, partinin meclisteki 25 yıllık varlığının dün sona erdiğini belirtirken, DİPA, Çevreciler, VOLT ve “Avcılar” partilerinin de seçimin kaybedenleri arasında yer aldıklarını aktardı.

MECLİS'İN "YENİLERİ"

ALMA ve DDP partilerinin dünkü seçimler sonrasında meclise girmeyi başarmaları da gazetenin geniş yer verdiği haberler arasında yer aldı.

Gazete, yeni kurulmuş olmalarına karşın Odisseas Mihailidis’in partisi ALMA ve Fidias Panayotu’nun partisi DDP’nin dünkü seçimlerde milletvekili çıkarabilmelerinin "bir başarı" olduğunu belirtirken, EDEK, DİPA ve Çevrecilerden boşalan sandalyeleri ele geçiren bu iki partinin mecliste "ciddi bir etki yapamayacakları" iddiasında da bulundu.

 

