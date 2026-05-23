Kemal Baykallı: Güney Kıbrıs'taki seçimlerin ardından yeni temaslara hazırız

TDP Dış İlişkiler ve Dijital Diplomasi Sekreteri Kemal Baykallı, Güney Kıbrıs’ta yapılacak parlamento seçimleri öncesinde siyasi atmosferi değerlendirerek, "Güney Kıbrıs'taki seçimlerin ardından yeni temaslara hazırız" ifadelerini kullandı.
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Dış İlişkiler ve Dijital Diplomasi Sekreteri Kemal Baykallı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta yapılacak parlamento seçimleri öncesinde siyasi atmosferi değerlendirdi.

Baykallı, dünyada yükselen popülist, milliyetçi ve göçmen karşıtı dalganın Kıbrıs Rum siyasetinde de etkisini gösterdiğini belirterek, bu yükselişin yalnızca küresel gelişmelerle açıklanamayacağını ifade etti.

Kıbrıs sorununda çözümsüzlüğün milliyetçi akımları beslediğine dikkat çeken Baykallı, nefret ve düşmanlık üzerinden siyaset yapan yapıların her iki toplumun ortak geleceği açısından tehlike yarattığını kaydetti.

Baykallı, aşırı sağcı ELAM çevresinden gelen bazı açıklamaların Kıbrıslı Türk siyaseti içinde dahi alay konusu olabilecek nitelikte olduğunu belirterek, buna karşılık Güney Kıbrıs’ta barışı, çözümü, çoğulculuğu ve ilerici değerleri savunan siyasi oluşumların varlığının önemli olduğunu söyledi.

Adanın hangi tarafından gelirse gelsin nefret söylemleriyle oy devşirmeye çalışan siyasi yapıların, Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların barış içinde ortak bir gelecek kurmasının önündeki en büyük engeller olduğunu vurgulayan Baykallı, TDP’nin kuruluşundan bu yana barış ve demokrasi mücadelesi verdiğini hatırlattı.

Baykallı, TDP’nin Kıbrıslı Türklerin barış ve çözüm iradesini tüm platformlarda savunmaya devam edeceğini belirterek, Güney Kıbrıs seçimleri sonrasında diyaloğa açık tüm siyasi oluşumlarla eşitlik temelinde temas kurmaya hazır olduklarını ifade etti.

Baykallı, açıklamasının sonunda adanın güneyinde barış, çözüm ve yakınlaşma mücadelesi veren tüm siyasi parti ve adaylara başarı diledi.

  • Erhürman ile Hristodulidis görüşmesi başladı08 Mayıs 2026 Cuma 18:01
  • Rum Basını yazdı... Liderler Güven Yaratı Önlemleri görüşecek08 Mayıs 2026 Cuma 11:22
  • Erhürman ile Hristodulidis 8 Mayıs'ta görüşecek30 Nisan 2026 Perşembe 11:52
  • Metin Hakkı’nın Kıbrıslı Türklere ait taşınmazlarla ilgili makalesi uluslararası dergide yayımlandı27 Nisan 2026 Pazartesi 23:06
  • Holguin, Guterres'le görüştü :Kıbrıs sorununda hareketlilik bekleniyor26 Nisan 2026 Pazar 13:45
  • Hristodulidis, Lacroix ile görüştü21 Nisan 2026 Salı 15:41
  • Erhürman Lacroix’i kabul etti21 Nisan 2026 Salı 15:07
  • Erhürman: Guterres Temmuz'dan itibaren yeni inisiyatif planlıyor20 Nisan 2026 Pazartesi 08:20
  • Erhürman, ADF'de konuştu: Kıbrıs Türk halkı, Türkiye ile çözüm iradesini sürdüren bir halktır!18 Nisan 2026 Cumartesi 20:12
  • Liderler görüşmesi: Hristodulidis bazı GYÖ’lerde ilerlemeden söz etti11 Nisan 2026 Cumartesi 08:38
