Kemal Baykallı: Güney Kıbrıs'taki seçimlerin ardından yeni temaslara hazırız

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Dış İlişkiler ve Dijital Diplomasi Sekreteri Kemal Baykallı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs’ta yapılacak parlamento seçimleri öncesinde siyasi atmosferi değerlendirdi.

Baykallı, dünyada yükselen popülist, milliyetçi ve göçmen karşıtı dalganın Kıbrıs Rum siyasetinde de etkisini gösterdiğini belirterek, bu yükselişin yalnızca küresel gelişmelerle açıklanamayacağını ifade etti.

Kıbrıs sorununda çözümsüzlüğün milliyetçi akımları beslediğine dikkat çeken Baykallı, nefret ve düşmanlık üzerinden siyaset yapan yapıların her iki toplumun ortak geleceği açısından tehlike yarattığını kaydetti.

Baykallı, aşırı sağcı ELAM çevresinden gelen bazı açıklamaların Kıbrıslı Türk siyaseti içinde dahi alay konusu olabilecek nitelikte olduğunu belirterek, buna karşılık Güney Kıbrıs’ta barışı, çözümü, çoğulculuğu ve ilerici değerleri savunan siyasi oluşumların varlığının önemli olduğunu söyledi.

Adanın hangi tarafından gelirse gelsin nefret söylemleriyle oy devşirmeye çalışan siyasi yapıların, Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumların barış içinde ortak bir gelecek kurmasının önündeki en büyük engeller olduğunu vurgulayan Baykallı, TDP’nin kuruluşundan bu yana barış ve demokrasi mücadelesi verdiğini hatırlattı.

Baykallı, TDP’nin Kıbrıslı Türklerin barış ve çözüm iradesini tüm platformlarda savunmaya devam edeceğini belirterek, Güney Kıbrıs seçimleri sonrasında diyaloğa açık tüm siyasi oluşumlarla eşitlik temelinde temas kurmaya hazır olduklarını ifade etti.

Baykallı, açıklamasının sonunda adanın güneyinde barış, çözüm ve yakınlaşma mücadelesi veren tüm siyasi parti ve adaylara başarı diledi.