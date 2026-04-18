Erhürman, ADF'de konuştu: Kıbrıs Türk halkı, Türkiye ile çözüm iradesini sürdüren bir halktır!

Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasına da atıfta bulunarak “Biz adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm istiyoruz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2026 kapsamında ADF Talks panelinde yaptığı konuşmada Kıbrıs sorunu, egemenlik hakları ve çözüm perspektifine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

Yoğun katılımla gerçekleştirilen etkinlikte Erhürman’a ilgi gösterilirken, konuşmasının ardından salonda alkışlandı.

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM SORUSUNA YANIT: İÇERİK, KAVRAM TARTIŞMASINDAN DAHA ÖNEMLİ

Panelde ilk olarak kendisini tanıtması istenen Erhürman, Cumhurbaşkanlığı makamının bağımsız ve tarafsız bir konumda olduğunu vurgulayarak, geçmişte olduğu gibi Kıbrıs sorunu ve dış politikanın Türkiye Cumhuriyeti ile yakın istişare ve koordinasyon içinde yürütüldüğünü söyledi.

“İki devletli çözümü devam ettirecek misiniz?” sorusunu yanıtlayan Erhürman, hukukçu kimliğine işaret ederek kavramlardan çok hukuki niteliğin, yani içeriğin belirleyici olduğunu vurguladı.

"İÇİ BOŞ KAVRAM TARTIŞMASI YERİNE İÇERİK"

Kıbrıs Türk halkının adadaki iki eşit kurucu ortaktan biri olduğunu belirten Erhürman, bu statünün değiştirilemeyeceğini ifade etti. Kıbrıs Türk halkının Kıbrıslı Rumlarla aynı egemenlik haklarına sahip olduğunu kaydeden Erhürman, çözüm tartışmalarında isimlerden ziyade bu hakların korunmasının esas olduğunu söyledi.

Farklı çözüm modellerinin isimlerinin tek başına anlam taşımadığını belirten Erhürman, önemli olanın bu modellerin içeriği ve Kıbrıs Türk halkının haklarını ne ölçüde güvence altına aldığı olduğunu ifade etti.

“KİMSE KIBRIS TÜRK HALKINI YOK SAYAMAZ”

Kıbrıs Türk halkının egemenlik haklarının ihlal edildiğini belirten Erhürman, “Hiç kimse Kıbrıslı Türkler yokmuş gibi karar üretemez, uluslararası anlaşma imzalayamaz, uluslararası ilişkiler kuramaz” dedi.

Enerji, doğal gaz, deniz yetki alanları ve güvenlik gibi konularda Kıbrıs Türk halkının iradesi olmadan adım atılamayacağını vurgulayan Erhürman, bunun yalnızca siyasi değil, hukuki temellere dayanan bir yaklaşım olduğunu kaydetti.

“BU HAKLARI SÖKE SÖKE ALACAĞIZ”

Kıbrıs Türk halkının haklarını elde etme mücadelesini sürdüreceğini belirten Erhürman, “Bu hakları söke söke almanın peşindeyiz. Bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının tarihsel mücadelesine dikkat çeken Erhürman, bu halkın azınlık statüsünü hiçbir koşulda kabul etmeyeceğini vurguladı.

“BİZİ YOK SAYARLARSA ÇÖZÜM OLMAZ”

Kıbrıs Rum tarafının doğal kaynakları ve yönetimi paylaşmak istemediğini savunan Erhürman, bu yaklaşımın devam etmesi halinde çözümün mümkün olmayacağını söyledi. “Paylaşım iradesi yoksa çözüm de olmaz” dedi.

"KIBRIS TÜRK HALKI, TÜRKİYE İLE ÇÖZÜM İRADESİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesine sahip olduğunu ve bu iradenin Türkiye ile birlikte sürdürüldüğünü belirten Erhürman, Recep Tayyip Erdoğan’ın “adil, kalıcı ve sürdürülebilir çözüm” vurgusuna işaret etti.

Erhürman, Türkiye ile tam koordinasyon içinde hareket edildiğini vurgulayarak, çözüm sürecinde ne yaptıklarını ve ne söylediklerini bildiklerini ifade etti.

ULUSLARARASI TEMASLAR VE 4 MADDELİ METODOLOJİ

Erhürman, Antonio Guterres ile yaptığı görüşmeye de değinerek, Birleşmiş Milletler sürecinde 4 maddelik bir metodoloji ortaya koyduklarını açıkladı.

Bu metodolojinin ilk aşamasının siyasi eşitliğin müzakere başlamadan önce kabul edilmesi olduğunu belirten Erhürman, dönüşümlü başkanlık ilkesinin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

İkinci aşamada geçmiş yakınlaşmaların teyidi ve sürece zaman sınırlaması getirilmesi gerektiğini ifade eden Erhürman, üçüncü olarak müzakerelerin başarısız olması durumunda Kıbrıs Türk halkının mevcut statüsüne geri döndürülmemesi yönünde taahhüt verilmesi gerektiğini kaydetti.

Dokuz yıldır anlamlı bir müzakere süreci yürütülmediğine dikkat çeken Erhürman, bu süreçte Rum tarafının Kıbrıs Türk halkını dışlayarak çeşitli anlaşmalar yaptığını ve bunun güveni zedelediğini söyledi.

“ÖNCE GÜVEN, SONRA MÜZAKERE”

Erhürman, kapsamlı müzakerelere geçmeden önce Lefkoşa’da iki toplumun günlük yaşamını kolaylaştıracak güven artırıcı önlemlerin hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Yeni geçiş noktaları açılması gibi somut adımların atılmasının önemine işaret eden Erhürman, bu adımların atılamaması halinde kapsamlı çözüm beklentisinin gerçekçi olmayacağını belirtti.

"KIBRIS TÜRK HALKI RİSKE ATILMAYI KABUL ETMEZ"

Güney Kıbrıs’ın silahlanma politikalarına da değinen Erhürman, bu girişimlerin adanın tamamını riske attığını söyledi. Büyük güçlerle kurulan askeri ilişkilerin Kıbrıs Türk halkını da tehdit ettiğini belirten Erhürman, “Kendi irademiz olmadan risk altına sokulmayı kabul etmeyiz” dedi.

“MASADA KALACAĞIZ AMA MASAYA HAPSOLMAYACAĞIZ”

Erhürman, çözüm iradesini sürdürdüklerini belirterek müzakere masasından kaçmayacaklarını ancak bu sürece de hapsolmayacaklarını vurguladı.

“Masada olmaya devam edeceğiz ancak masaya hapsolmayacağız” diyen Erhürman, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Türk Devletleri Teşkilatı başta olmak üzere uluslararası ilişkilerin geliştirilmeye devam edileceğini ifade etti.

Bu çerçevede Türkiye’ye ve ilgili ülkelere teşekkür eden Erhürman, çok yönlü diplomatik temasların süreceğini kaydetti.

“KIBRIS TÜRK HALKI VAR OLMAYA DEVAM EDECEK”

Konuşmasının sonunda Kıbrıs Türk halkının tarihsel mücadelesine vurgu yapan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı en zor koşullarda varlığını sürdürdü. Bu adada var olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.