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Hristodulidis: Maria Angela Holguin görüşmesinden sonuç bekliyoruz

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile yapacağı görüşmenin Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına ivme kazandırmasını umduğunu söyledi.
Hristodulidis: Maria Angela Holguin görüşmesinden sonuç bekliyoruz

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin ile yarın yapacağı görüşmeden sonuç beklediğini söyledi.

“Fileleftheros” internet sitesi ve diğer haber sitelerine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in adada ve ada dışında yapacağı temasların, Kıbrıs sorununa ilişkin özlü görüşmelerin yeniden başlamasına yol açması temennisinde bulundu.

Holguin’in Kıbrıs dışında gerçekleştireceği temasların “belirleyici öneme” sahip olduğunu söyleyen Hristodulidis, bu sabah katıldığı bir anma töreninde gazetecilerin sorularını yanıtlayarak, yarınki görüşmeyle ilgili beklentilerini  dile getirdi.

Holguin ile yarın yapacağı görüşmeyi “çok önemli” diye nitelendiren Hristodulidis, bunun uzun zamandır yapılan görüşmelerin devamı niteliğinde olduğunu belirtti. 

Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin Türkiye ziyaretine, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ile görüşmesine ve kendisiyle Mart ayında Brüksel’de yaptığı görüşmeye işaret etti.

Hristodulidis, “Holguin, nerede olduğumuzu, müzakerelerin yeniden başlayacağının duyurulacağı genişletilmiş konferans hedefinin başarılmasına nasıl ivme kazandırılacağını görmek için geliyor. Yarınki görüşmeyi bekliyorum ve umarım sonuçlar alınır” ifadesini kullandı.

Holguin’in bir hafta kadar adada kalacağını daha sonra garantör ülkeleri ziyaret edeceğini söyleyen  Hristodulidis, özlü müzakerelerin yeniden başlamasına neden olacak olguların yaratılması temennisini yineledi.

Hristodulidis, geçtiğimiz Mart ayında “belirli bir plana” sahip olduğu yönünde bilgilendirmede bulunan BM Genel Sekreteri'nin yaklaşımlarını ve görüşlerini kendisinin de benimsediğini ifade etti.

"Kıbrıs Türk tarafının yakınlaşma olanağına sahip olup olmadığı" sorusu üzerine Hristodulidis, diğer taraf adına konuşmasının mümkün ve doğru olmadığını söyledi.

Hrsitodulidis, BM Genel Sekreterinin, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi işaret ederek bu noktanın, yeni çabanın başlamasına yol açtığını savundu.

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