Erdoğan ile von der Leyen görüşmesinde Kıbrıs konusu da ele alındı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günü AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ile bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının aktardığına göre Erdoğan, ‘bölgede yaşanan gerilimlerin Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinin stratejik önemini bir kez daha ortaya koyduğunu’ belirtti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, ‘Avrupa’nın güvenlik stratejileriyle ilgili girişimlerinde Türkiye’nin yer almasının fayda sağlayacağını’ belirterek ‘Gümrük Birliği’nin güncellenmesi gerektiğini’ belirtti.

Türkiye, AB ile olan ekonomik ilişkilerini güçlendirmek için Gümrük Birliği’ni güncellemek istiyor. Türkiye, 1963 Ankara Anlaşması ile başlatılan bütünleşme sürecinin bir aşaması olarak 1996’dan bu yana Gümrük Birliği içerisinde yer alıyor.

Türkiye-AB Gümrük Birliği, sadece sanayi ürünlerini ve işlenmiş tarım ürünlerini kapsarken, geleneksel tarım ürünleri kapsam dışı tutuluyor ve sadece sanayi payı vergi muafiyetine tabi tutuluyor.

Erdoğan’ın gündeminde ayrıca İran ile ABD arasındaki çatışma sebebiyle yükselen bölgesel gerilimler de vardı. Hürmüz Boğazı’nın açılması gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı, ‘Türkiye’nin bölgede ateşkesin korunması ve barışın sağlanması için gayret gösterdiğini’ de vurguladı.

Görüşmede Kıbrıs detayı

Von der Leyen de şahsi X hesabından yaptığı bir paylaşımda Erdoğan’la görüşmesini ‘çok iyi’ olarak nitelendirerek, ‘Türkiye, çalkantılı bir bölgede kilit bir ortaktır’ ifadelerini kullandı.

‘Çıkarlarımız örtüşüyor; ticaret yollarının açık tutulması, enerjinin akması ve tedarik zincirlerinin istikrarlı olması. Bu öncelikler üzerinde yakın iş birliğimizi sürdüreceğiz’ diyen von der Leyen, AB’nin ‘Türkiye’nin İran çatışmasına diplomatik çözüm ve gerilimin azaltılmasına yönelik çabalarını takdir ettiğini’ de sözlerine ekledi.

‘Ayrıca Doğu Akdeniz ve Kıbrıs sorununu da görüştük. AB-Türkiye ilişkilerinin öneminin altını çizdik. AB, BM öncülüğündeki süreci tüm aşamalarda desteklemeye hazırdır.’

