Potada Gençler Birliği finalde

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan Kılıf & Kılıf Pro Lig Play-Off yarı final karşılaşmasında Caesar Larnaka GB, Soyer Altınbaş Kıbrıs’ı 70-65 mağlup ederek finale yükseldi.
Büyük heyecana sahne olan mücadelede iki ekip de maç boyunca üstünlük kurmak için büyük savaş verirken, karşılaşmada 4 kez liderlik değişimi yaşandı ve skor 3 kez eşitlendi.

Karşılaşmaya daha etkili başlayan Soyer Altınbaş Kıbrıs, ilk bölümlerde 7 sayılık fark yakalayarak üstünlüğü eline aldı. Ancak oyundan kopmayan Caesar Larnaka GB, özellikle üçüncü periyotta yakaladığı 10-1’lik seriyle maçın momentumunu tamamen değiştirdi. Savunmada sertliğini artıran İskele temsilcisi, hızlı hücumlarla skor üretip son periyoda avantajlı girdi.

Final periyodunda taraftar desteğini de arkasına alan Caesar Larnaka GB, rakibinin geri dönüş çabalarına izin vermedi. Hücumda kritik anlarda sorumluluk alan Yusof Ovey kaydettiği 14 sayıyla takımına önemli katkı sağladı.

Gecenin yıldızı ise Temür Rustamov oldu. Başarılı oyuncu 18 sayı ve 12 ribaundluk performansıyla double-double yaparken, etkili oyunuyla galibiyetin mimarlarından biri oldu. Joseph Baya Owono da bulduğu 17 sayıyla skora destek verdi.

Soyer Altınbaş Kıbrıs cephesinde Uche Emanuel Nweke’nin çabası dikkat çekse de mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Mücadelede dış atışlarda daha etkili olan Caesar Larnaka GB, bulduğu kritik üçlüklerle maçın son bölümünde kontrolü elinde tuttu.

Bu sonucun ardından Caesar Larnaka GB, Kılıf & Kılıf Pro Lig Play-Off finalinde China Bazaar Ada’nın rakibi oldu.

