Araçta Baygın Bulundular: Uyuşturucu Şüphesiyle Tutuklandılar

Güzelyurt’ta araç içerisinde baygın halde bulunan iki kişi, üzerlerinde uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olay 24 Mayıs 2026 tarihinde saat 18.00 sıralarında Ardahan Caddesi üzerinde meydana geldi.

R.M. (E-42), kullanımındaki araç içerisinde baygın halde görüldü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından gerekli muayenesi yapılan şahsın ardından, Güzelyurt Polis Müdürlüğü ekipleri araçta arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, araç içerisinde uyuşturucu madde içerdiğine inanılan sigara izmariti ile kağıt parçası bulunarak emare olarak alındı.

Olayla bağlantılı olarak araç sürücüsü R.M. ile araçta yolcu olarak bulunan M.T. (E-28) tutuklandı.

Soruşturma devam ediyor.