Tarım Bakanlığı Spirotetramat içeren bitki koruma ürünlerine karşı kullanım süresi uyarısında bulundu

Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, spirotetramat aktif maddesini içeren bitki koruma ürünlerinin ithalatının 30.05.2025 tarihi itibarıyla durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, söz konusu aktif maddeyi içeren bitki koruma ürünlerinin kullanımının ise 31.05.2026 tarihi itibarıyla sona ereceği ifade edildi.
Bu kapsamda üreticilerin belirtilen tarihten sonra ilgili ürünleri kullanmamaları gerektiği vurgulanırken, herhangi bir olumsuzluk ve mağduriyetin önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasının büyük önem arz ettiği kaydedildi.
Açıklama, Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu tarafından kamuoyuna ve üreticilere saygıyla duyuruldu.
