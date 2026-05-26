Tacan Reynar: Polis ve yargıç kılığına bürünen siyasetçiler toplumsal barışı yok ediyor

Reynar, “Siyasetçiler savcı, polis veya yargıç değildir” ifadelerini kullanarak, toplumu suçlama dili üzerinden yönetmenin demokratik düzeni zayıflattığını savundu.
Tacan Reynar: Polis ve yargıç kılığına bürünen siyasetçiler toplumsal barışı yok ediyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Hukuk ve Mevzuat Geliştirme Sekreteri Tacan Reynar, ülkede giderek derinleşen kutuplaştırıcı siyaset anlayışının toplumsal huzuru ciddi şekilde tehdit ettiğini belirterek yazılı açıklama yaptı.

Reynar, demokratik toplumlarda siyasetin görevinin toplumu ayrıştırmak değil, ortak yaşam zemini yaratmak olduğunu ifade ederek, son dönemde toplumun çok farklı kesimlerinin siyasi tartışmaların merkezine çekildiğini söyledi.

Hemşireler, doktorlar, öğretmenler, gazeteciler ve farklı birçok kesimin sürekli hedef haline getirildiğini belirten Reynar, “Toplumun her kesimini karşı karşıya getiren bu anlayış toplumsal barışa zarar veriyor” dedi.

"SİYASETÇİLER SAVCI VEYA YARGIÇ DEĞİLDİR"

Siyasetin intikam duygusuyla hareket edemeyeceğini vurgulayan Reynar, suç işleyen kişilerin elbette hukuk çerçevesinde yargılanması gerektiğini ancak siyasetin yargı makamı yerine geçemeyeceğini kaydetti.

“Siyasetçiler savcı, polis veya yargıç değildir” ifadelerini kullanan Reynar, “Suç varsa bunun değerlendirmesini bağımsız mahkemeler yapar. Ancak siyasetin görevi toplumu sürekli suçlama dili üzerinden yönetmek değildir” dedi.

İnsanları peşinen mahkûm eden, her tartışmayı cezalandırma anlayışına dönüştüren ve sosyal medyada hedef gösteren siyaset tarzının demokratik düzeni zayıflattığını belirten Reynar, bunun toplumsal huzura zarar verdiğini söyledi.

Toplumun sürekli kriz, gerilim ve kutuplaşma üreten siyaset anlayışlarından yorulduğunu ifade eden Reynar, yurttaşların artık kavga değil huzur istediğini kaydetti.

Ülkede ihtiyaç duyulan şeyin temiz siyaset, şeffaf kamu yönetimi, hesap verebilir bakanlar ve işleyen demokratik kurumlar olduğunu belirten Reynar, devlet yönetiminde hukukun üstünlüğünün esas alınması gerektiğini vurguladı.

"TDP İKTİDARINDA ŞEFFAFLIK ESAS OLACAK"

Reynar, TDP iktidarında devlet yapısının daha şeffaf, denetlenebilir ve hesap verebilir hale geleceğini belirterek, kamuda etkin denetimin sağlanacağını ancak bunun siyasi hesaplaşma amacıyla değil hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yapılacağını söyledi.

Açıklamasının sonunda Reynar, “Bu toplum artık koltuk hırsı uğruna herkesi karşı karşıya getiren siyaset anlayışından çıkmak zorundadır. Polis ve yargıç kılığına bürünmüş politikacılara değil; toplumsal huzuru, şeffaflığı ve demokratik düzeni güçlendirecek bir siyaset anlayışına ihtiyacımız vardır” ifadelerini kullandı.

