Özel, İzmir'de yaptığı mitingde Kılıçdaroğlu'na seslendi: Başkanı halk seçsin, kazanırsan elini öperim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de polis müdahalesinin yaşandığı halk buluşmasında partililere seslendi. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yurttaşlara yönelik müdahalenin ardından alana gelen Özel, eşi ve kızıyla birlikte Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na yürüdü.

Gündoğdu Meydanı yanındaki Cumhuriyet Bulvarı’nda konuşan Özel, mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararını eleştirerek, “Erdoğan şöyle bir formül bulmuştur; CHP'nin başına mutlak butlan, Türkiye'nin başına mutlak sultan. Buna izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da seslenen Özel, genel başkanın parti üyelerinin oyuyla belirlenmesini önerdi.

Özel, “Kemal Bey’e sesleniyorum; gelsin bayramdan sonraki bir hafta, iki hafta sonra için 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeye davet ediyorum. 2 milyon CHP’li genel başkanı seçsin” dedi.

Kendisinin de aday olacağını belirten Özel, “2 milyon CHP’linin önüne sandığı koyarsanız ben adayım. Seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim. Ömrüm boyunca yanında gezeceğim” ifadelerini kullandı.

CHP’yi 47 yıl sonra birinci parti yaptıklarını söyleyen Özel, “Bu kötülüğü yapmayın. Partiyi bölmeyin, iktidar yürüyüşünü durdurmayın. 2 milyon üyeye soralım, kimi seçerlerse hemen kurultayı yapalım” diye konuştu.