  • BIST 13662.75
  • Altın 6657.5
  • Dolar 45.9009
  • Euro 53.4131
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAİran ile ABD anlaşmaya varabilecek mi? Taslağın ayrıntıları ortaya çıktı

Özel, İzmir'de yaptığı mitingde Kılıçdaroğlu'na seslendi: Başkanı halk seçsin, kazanırsan elini öperim

»
Mutlak butlan kararına tepki gösteren Özel’den Kılıçdaroğlu’na “üyeli seçim” çağrısı.
Özel, İzmir'de yaptığı mitingde Kılıçdaroğlu'na seslendi: Başkanı halk seçsin, kazanırsan elini öperim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de polis müdahalesinin yaşandığı halk buluşmasında partililere seslendi. Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan yurttaşlara yönelik müdahalenin ardından alana gelen Özel, eşi ve kızıyla birlikte Cumhuriyet Meydanı’ndan Gündoğdu Meydanı’na yürüdü.

Gündoğdu Meydanı yanındaki Cumhuriyet Bulvarı’nda konuşan Özel, mahkemenin verdiği “mutlak butlan” kararını eleştirerek, “Erdoğan şöyle bir formül bulmuştur; CHP'nin başına mutlak butlan, Türkiye'nin başına mutlak sultan. Buna izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na da seslenen Özel, genel başkanın parti üyelerinin oyuyla belirlenmesini önerdi.

Özel, “Kemal Bey’e sesleniyorum; gelsin bayramdan sonraki bir hafta, iki hafta sonra için 2 milyon üyemize genel başkan seçtirmeye davet ediyorum. 2 milyon CHP’li genel başkanı seçsin” dedi.

Kendisinin de aday olacağını belirten Özel, “2 milyon CHP’linin önüne sandığı koyarsanız ben adayım. Seçilmiş son genel başkan olarak yarışacağım. Eğer seçimi benden başka birisi kazanırsa elini kaldırmayı bırak, elini öpeceğim. Ömrüm boyunca yanında gezeceğim” ifadelerini kullandı.

CHP’yi 47 yıl sonra birinci parti yaptıklarını söyleyen Özel, “Bu kötülüğü yapmayın. Partiyi bölmeyin, iktidar yürüyüşünü durdurmayın. 2 milyon üyeye soralım, kimi seçerlerse hemen kurultayı yapalım” diye konuştu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Erdoğan, Trump ile görüştü21 Mayıs 2026 Perşembe 08:02
  • Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem20 Mayıs 2026 Çarşamba 10:28
  • Erdoğan: Türk dünyasının KKTC ile ilişkilerini kuvvetlendirerek sürdürmesini temenni ediyorum15 Mayıs 2026 Cuma 14:53
  • Recep Tayyip Erdoğan: Türk Dünyası Yüzyılı’nı birlikte inşa edeceğiz14 Mayıs 2026 Perşembe 16:49
  • Türkiye’de denizlerde yeni dönem: Mavi Vatan Kanunu geliyor13 Mayıs 2026 Çarşamba 15:42
  • SONAR Araştırma: AKP ile CHP arasındaki oy oranı farkı bıçak sırtı; çoğunluk hükümetin ekonomi politikasını onaylamıyor, gelir gideri karşılamıyor!11 Mayıs 2026 Pazartesi 11:54
  • Bayraktar: SAHA 2026'dan elde edilen kârla 81 il ve KKTC’de dron üretim ve eğitim merkezi kurulacak09 Mayıs 2026 Cumartesi 19:14
  • Ankette 'bu pazar seçim olsa' sorusuna çarpıcı sonuç08 Mayıs 2026 Cuma 11:11
  • CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli Ankara’da06 Mayıs 2026 Çarşamba 14:16
  • Mahkeme kararını verdi: İBB davasında 15 tahliye30 Nisan 2026 Perşembe 18:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti