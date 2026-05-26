  • BIST 13662.75
  • Altın 6657.15
  • Dolar 45.8982
  • Euro 53.3654
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAİran ile ABD anlaşmaya varabilecek mi? Taslağın ayrıntıları ortaya çıktı

Hamaney: ABD bölgede askeri üs kuramayacak, İsrail de son günlerine yaklaşıyor

» »
İran lideri Ayetullah Mücteba Hamaney, İslam ülkelerine iş birliği çağrısında bulunarak, "ABD'nin bundan sonra bölgede askeri üsler kuramayacağını, İsrail'in ise son günlerine yaklaştığını" söyledi.
Hamaney: ABD bölgede askeri üs kuramayacak, İsrail de son günlerine yaklaşıyor

Hamaney, Kurban Bayramı ve Hac organizasyonu dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı.

Mesajında, İslam ülkelerine iş birliği ve ortak hareket etme çağrısında bulunan Hamaney, "İslam ümmetini ilerletmek ve İslam dünyasının sorunlarını çözmek için birlikte çalışabilmemiz adına, tüm İslam ülkelerini ve hükümetlerini dostluk ve işbirliğine içtenlikle davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

İslam ülkelerinin ve bölge halklarının çok fazla ortak kapasite ve çıkara sahip olduğuna dikkati çeken Hamaney, "Bunlar bölgenin ve dünyanın yeni düzenini ve gelecekteki geometrisini şekillendirecektir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin bölgede eski konumunu kaybettiğini ifade eden Hamaney, "Bu konuda kesin olan şey, zamanın geri dönmeyeceği ve bölgedeki ulusların ve toprakların artık Amerikan üslerinin kalkanı olmayacağıdır. Bölgede kötülük için güvenli bir sığınak ve askeri üslerin kurulmasının artık mümkün olmamasının yanı sıra, ABD her geçen gün önceki durumundan uzaklaşıyor." yorumunu yaptı.

ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden babası eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in "İsrail 25 yıl içinde ortadan kalkacak" şeklindeki sözlerine atıfta bulunan Hamaney, İsrail'in varlığının son aşamalarına yaklaştığını ifade etti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İsrail’den insani yardım filosuna uluslararası sularda müdahale30 Nisan 2026 Perşembe 08:46
  • Trump'tan "yeni barış görüşmeleri cuma günü olabilir" mesajı22 Nisan 2026 Çarşamba 21:40
  • Hürmüz’de tansiyon yükseldi: Ablukayı delmeye çalışan İran gemisi vuruldu!20 Nisan 2026 Pazartesi 09:06
  • Nilden Bektaş Erhürman Filistin İçin Düzenlenen Eğitimi Destekleme Paneline Katıldı18 Nisan 2026 Cumartesi 15:35
  • Hürmüz kapatıldı, iki gemiye ateş açıldı. Hamaney: İran donanması savaşa hazır18 Nisan 2026 Cumartesi 15:00
  • Piyasalara Hürmüz etkisi... Altın ve gümüş yükseldi, petrol düşüşe geçti!17 Nisan 2026 Cuma 16:44
  • Binyamin Netanyahu’dan İran'la anlaşma şartı: Uranyum ülkeden çıkarılsın, Hürmüz açılsın16 Nisan 2026 Perşembe 09:57
  • Trump: İran ile görüşmeler 2 gün içinde olabillir14 Nisan 2026 Salı 23:55
  • ABD’den İran’a liman kısıtlaması: “Bu oyunu iki taraf da oynar”14 Nisan 2026 Salı 11:14
  • Petrol abluka haberiyle sert yükseldi13 Nisan 2026 Pazartesi 08:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti