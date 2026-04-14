Kan şekeri neden aniden yükselir?

ABD’den İran’a liman kısıtlaması: “Bu oyunu iki taraf da oynar”

ABD, İran limanlarına yönelik kısıtlama başlattı. Başkan Yardımcısı JD Vance, İran’ı “ekonomik terörizmle” suçlayarak İran gemilerinin çıkışının engelleneceğini açıkladı.
ABD’den İran’a liman kısıtlaması: “Bu oyunu iki taraf da oynar”

ABD’nin İran’a yönelik liman kısıtlaması, pazartesi günü Türkiye saatiyle 17.00’de yürürlüğe girdi. Kararın başladığını ABD Başkanı Donald Trump duyururken, Başkan Yardımcısı JD Vance İran’ın savaşın erken aşamalarında Hürmüz Boğazı’nı engellemesini “ekonomik terörizm” olarak nitelendirdi.

Vance, “Başkanın da gösterdiği gibi, bu oyunu iki taraf da oynar. İran ekonomik terörizme başvurursa, İran gemilerinin limanlardan çıkmasına izin verilmeyecek” dedi.

ABD ordusu ise Hürmüz Boğazı’nı kullanan ve İran dışındaki limanlara giden gemilere müdahale edilmeyeceğini açıkladı. Salı günü paylaşılan verilere göre, Birleşik Arap Emirlikleri’nden Çin’e doğru ilerleyen en az bir tanker boğazdan geçiş yaptı.

İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi ise alınan kararı “egemenliğe yönelik ciddi bir ihlal” olarak değerlendirdi.

Öte yandan, Lübnan ve İsrail yetkilileri arasında ABD’de bugün doğrudan görüşmeler yapılması planlanıyor. Bu görüşmeler, taraflar arasında onlarca yıl sonra gerçekleşecek ilk doğrudan temas olacak

