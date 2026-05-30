Şampiyonlar Ligi'nde dev final: PSG ile Arsenal karşı karşıya gelecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2025/26 sezonunun şampiyon belli oluyor. Dev finalde son şampiyon Paris Saint Germain ile Arsenal karşı karşıya gelecek. PSG finali kazanıp tarihindeki ikinci, Arsenal ise ilk Şampiyonlar Ligi zaferinin peşinde.

Avrupa futbolununh kulüpler düzeyindeki 1 numaralı kupası Şampiyonlar Ligi'nin bu sezonki finalinde Paris Saint Germain ile Arsenal karşıya gelecek. Kendi liglerinde şampiyonluğa ulaşan iki takım da Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp sezonu kupayla tamamlamanın peşinde. Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sezon şampiyon olan Paris Saint Germain, bu akşamki finali kazanması halinde tarihinin bu turnuvadaki ikinci zaferini elde edecek. Arsenal ise sahadan galibiyetle ayrılması durumunda Şampiyonlar Ligi kupasını ilk kez müzesine götürecek.

PSG'NİN İKİNCİ KUPA HEDEFİ

Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste kupayı kaldırmayı hedefliyor. Tarihinde 3. kez finalde mücadele edecek PSG, 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Alman ekibi Bayern Münih'e 1-0 yenilerek kupayı rakibine kaptırmıştı. Fransız ekibi, geçen sezon ise İtalya'nın Inter takımını 5-0'lık skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. PSG, bu sezon da mutlu sona ulaşarak "double" yapmayı hedefliyor.

PSG, son şampiyon ünvanıyla girdiği UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig etabında "dalgalı" performans sergiledi. Lig etabında 8 müsabakada 4 galibiyet, ikişer beraberlik ve yenilgi yaşayan Fransız takımı, 14 puanla 11. sırada yer alarak play-off oynamak zorunda kaldı.

Son 16 play-off'unda kendi liginden Monaco'yu eleyen PSG, son 16 turunda İngiltere'nin Chelsea, çeyrek finalde ise aynı ülkeden Liverpool'u geçti. Yarı finalde Almanya'nın güçlü Bayern Münih takımını saf dışı bırakan PSG, adını finale yazdırdı.

ARSENAL İLK PEŞİNDE

Premier Lig'de şampiyonluğa ulaşan Arsenal, tarihinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu almak için mücadele edecek. Teknik direktör Mikel Arteta yönetiminde Premier Lig'deki 22 yıllık şampiyonluk hasretini sona erdiren Arsenal, "Devler Ligi"nde de finale yükselerek "rüya" gibi bir sezon geçiriyor. Tarihinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi final mücadelesinde 2006'da Barcelona'ya 2-1 yenilen "Topçular" ikinci kez çıktığı zirvede bu kez kupayı kaldırmayı hedefliyor.

İngiliz temsilcisi, "Devler Ligi"ndeki 14 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. 36 takımlı lig etabındaki 8 maçı da kazanan Arsenal, lider olarak doğrudan son 16 turuna yükseldi. Son 16 turunda Almanya'nın Bayer Leverkusen, çeyrek finalde Portekiz'in Sporting takımlarını eleyen "Topçular" yarı finalde ise İspanya temsilcisi Atletico Madrid'i geçerek finale geldi.

SAKATLIĞI BULUNAN İSİMLER

Büyük final müsabakası öncesinde iki takımda dörder futbolcunun durumları belirsizliğini koruyor.

PSG'de uyluk sakatlığı yaşayan Achraf Hakimi, Lucas Chevalier ve Nuno Mendes ile baldırından sakatlığı bulunan Ousmane Dembele'nin durumları maç günü belli olacak.

Diz sakatlığı yaşayan Ben White'ın forma giyemeyeceği Arsenal'de ise sırtında problem olan kaleci David Raya, kasık sakatlığı olan Jurrien Timber, diz arkasındaki kasta sakatlık bulunan Noni Madueke'nin durumlarına maç günü karar verilecek.

MUHTEMEL 11'LER

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaire-Emery, Vitinha, Joao Neves, Doue, Dembele, Kvaratskhelia

Arsenal: Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori, Rice, Lewis-Skelly, Odegaard, Saka, Gyökeres, Trossard

PSG-ARSENAL MAÇI KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki dev finalde Paris Saint Germain ile Arsenal 30 Mayıs Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

PSG ile Arsenal arasındaki final Puskas Arena'da oynanacak ve TSİ 19.00'de başlayacak. Şampiyonlar Ligi finalini Daniel Siebert yönetecek. Siebert'in yardımcılıklarını Jan Siedel ve Rafael Foltyn üstlenecek.

Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG-Arsenal finali TRT 1 ve Tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.