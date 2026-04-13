SON DAKİKAPetrol abluka haberiyle sert yükseldi

16 yıldır iktidarda olan Orban yenilgiyi kabul etti, zafer muhalefet lideri Magyar'ın

Macaristan’da halk sandık başına gitti. Başbakan Viktor Orbán’ın 16 yıllık iktidarı sona erdi. Rekor katılım sağlanan seçimlerde Orban'ın rakibi, Tisza Partisi ve lideri Peter Magyar, yarışı önde bitirdi.
Magyar’ın partisi Tisza, parlamentoda anayasayı değiştirebilecek üçte ikilik çoğunluğa ulaştı. Magyar, sosyal medya hesabından "Başbakan Viktor Orbán zaferimizden dolayı bizi tebrik etmek için aradı" paylaşımı yaptı.

Kazanan partiyi tebrik ettiğini söyleyen Orban'sa yenilgiyi kabul ederek bundan sonra muhalefette mücadele edeceklerini söyledi.

Macaristan'da başta Budapeşte olmak üzere pek çok kentte kutlamalar yapıldı. Sonuçların netleşmesinin ardından Budapeşte'de kutlama yapan kalabalığa seslenen Magyar,  "Başardık!" diye seslendi ve "Macaristan'ı özgürleştirdik ve Orbán rejimini devirdik" dedi. 

