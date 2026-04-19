  • BIST 12433.5
  • Altın 6811.86
  • Dolar 44.5989
  • Euro 52.3513
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAHürmüz kapatıldı, iki gemiye ateş açıldı. Hamaney: İran donanması savaşa hazır

AB'de anket: ABD, "tehdit" olarak görülüyor

» »
Avrupa Birliği (AB) üyesi 6 ülkede yapılan ankete göre, Donald Trump yönetimindeki ABD, müttefikten çok "tehdit" olarak algılanıyor.
Politico Pulse’un 13-21 Mart tarihleri arasında Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İspanya’dan 6 bin 698 kişiyle gerçekleştirdiği ankete göre, katılımcıların sadece yüzde 12’si ABD’yi yakın müttefik olarak görürken, yüzde 36’sı ülkeyi tehdit olarak nitelendirdi. Çin ise yüzde 29 oranında tehdit olarak gösterildi.

Onlar için ABD, Çin’den daha büyük bir tehdit

Belçika, Almanya, İtalya ve İspanya’daki katılımcılar, Washington’ı Pekin’den daha büyük bir tehdit olarak değerlendirirken, Fransa ve Polonya’da Çin’in daha büyük tehdit olduğu görüşü öne çıktı. Rusya ise tüm katılımcıların yüzde 70’i tarafından tehdit olarak görüldü.

AB içinde ABD’ye en olumsuz bakan ülke İspanya oldu. İspanyol katılımcıların yüzde 51’i, İtalyanların ise yüzde 46’sı ABD’nin Avrupa için tehdit oluşturduğunu belirtti. Belçika’da bu oran yüzde 42, Fransa’da yüzde 37, Almanya’da ise yüzde 30 olarak kaydedildi.

Avrupa’nın Ukrayna’ya yeterli destek vermediği düşünülüyor

Katılımcıların yüzde 76’sı, saldırı durumunda ülkelerinin ordusunun bir NATO müttefikini savunmak için gönderilmesini destekleyeceğini söyledi. AB üyesi ülkeler için bu oran yüzde 81’e yükseldi. Ayrıca yüzde 19’u silah altına girmeyi, yüzde 47’si muharebe dışı görevlerde destek olmayı, yüzde 16’sı doğrudan katılmadan desteklemeyi, yüzde 12’si ise ülkelerini terk etmeyi tercih etti.

Ortak Avrupa askeri gücü fikrine yüzde 69 destek verilirken, katılımcıların yüzde 86’sı Avrupa’nın savunma kabiliyetlerini geliştirmesi gerektiğini vurguladı. Bu görüş Polonya ve Belçika’da yüzde 95, Almanya’da ise yüzde 89 olarak öne çıktı.

Ankete katılanların yüzde 34’ü Avrupa’nın Ukrayna’ya yeterli destek sağlamadığını, yüzde 31’i mevcut desteğin yeterli olduğunu, yüzde 30’u ise fazla destek verildiğini ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti