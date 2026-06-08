432 Bin TL’lik Sirkat İddiası: Zanlı Cezaevine Gönderildi

Lefkoşa’da meydana gelen müstahdem tarafından sirkat ve evrak sahteleme suçlarından tutuklanan M.Ö. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Doğukan Can, zanlının 2026 yılı Ocak ayı içerisinde Lefkoşa’da satış elemanı olarak çalıştığı telefon mağazasına ait 432 bin TL değerindeki cep telefonlarını çaldığını söyledi.

Polis, başlatılan soruşturma kapsamında aranan şahıs ilan edilen zanlının, 28 Mayıs tarihinde ülkeden çıkış yapacağı sırada Ercan Havalimanı’nda tespit edilerek tutuklandığını belirtti.

Zanlının daha önce 3 kez mahkemeye çıkarıldığını ve toplam 11 gün ek tutukluluk süresi alındığını kaydeden polis, bu süre içerisinde zanlının çaldığı telefonlardan 2’sini Gazimağusa’da, 4’ünü ise Lefkoşa’da olmak üzere toplam 6 telefonu 3 ayrı iş yerine sattığının tespit edildiğini açıkladı. Çalınan telefonlardan birinin ise halen bulunamadığı belirtildi.

Polis memuru ayrıca zanlının, bir şahsın faturası üzerinden iki adet cep telefonu alınmış gibi göstermek amacıyla sahte evrak düzenlediğini de aktardı.

Soruşturma kapsamında 18 kişiden ifade alındığını kaydeden polis, satış sırasında zanlı tarafından imzalanan belgelerin incelemeye gönderildiğini ve soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Polis, zanlının soruşturmanın geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ancak ülkede turist vizesiyle bulunduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.