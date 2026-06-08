  • BIST 13671.19
  • Altın 6372.73
  • Dolar 46.0974
  • Euro 53.1521
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKATrump seçim hilesi sorusundan sonra röportajı yarıda kesti: 'Ya yalancısın ya aptalsın'

AB: Orta Doğu'da ihtiyaç olan gerginliğin tırmanması değil müzakere masasına oturulması

» »
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmandığını, bölgenin tırmanmaya değil tarafların müzakere masasına oturup anlaşmaya varmasına ihtiyacının olduğunu söyledi.
AB: Orta Doğu'da ihtiyaç olan gerginliğin tırmanması değil müzakere masasına oturulması

Kallas, dönem başkanı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde düzenlenen gayriresmi AB Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde konuştu.

AB'nin Kızıldeniz'deki ASPIDES Operasyonu'na dikkati çeken Kallas, bölgede bu operasyon kapsamında daha fazla ne yapabileceğini değerlendirdiklerini belirtti.

Kallas, "Ayrıca bugün seyrüsefer özgürlüğüne ilişkin yaptırımların İran'a ilk kez uygulanacağı gün olacak." dedi.

Hürmüz Boğazı bağlamında İran ile ABD'nin anlaşmaya varması gerektiğinin altını çizen Kallas, taraflara diyalog çağrısında bulunduklarını söyledi.

Orta Doğu'da gerilimin yeniden tırmandığına dikkati çeken Kallas, "Bölgenin ihtiyacı olan şeyin tırmanma değil tarafların müzakere masasına oturup anlaşmaya varması olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kallas, AB'nin ateşkes sağlandıktan sonra gemilere refakat edilmesi konusunda da katkı sağlayabileceğini, bugün bu konuyu görüşeceklerini belirtti.

İlk olarak ateşkesin sağlanması gerektiğini vurgulayan Kallas, "Her iki tarafla da temas halindeyiz ve onlara bu mesajı vermeye çalışıyoruz, ateşkes son derece önemli." görüşünü paylaştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • AB’de anket: ABD, “tehdit” olarak görülüyor19 Nisan 2026 Pazar 16:50
  • 16 yıldır iktidarda olan Orban yenilgiyi kabul etti, zafer muhalefet lideri Magyar'ın13 Nisan 2026 Pazartesi 08:27
  • Macaristan seçimleri... Tek adamın sonu ...12 Nisan 2026 Pazar 21:44
  • Fransa'da yerel seçim: Ülkenin en büyük üç kentinde sol kazandı23 Mart 2026 Pazartesi 09:52
  • Almanya yapay zeka nedenli işsizliği düşünüyor: 'Temel gelir çözüm olabilir'22 Mart 2026 Pazar 11:49
  • Macaristan Ukrayna'ya AB kredisini veto etti21 Mart 2026 Cumartesi 17:34
  • Avrupa pazarında Türk malları için yeni dönem başlıyor10 Mart 2026 Salı 19:14
  • Cem Özdemir Almanya'da eyalet başbakanlığı seçimini kazandı08 Mart 2026 Pazar 23:07
  • Türkiye'yi de kapsıyor: AB 'Made in EU' planını açıkladı04 Mart 2026 Çarşamba 20:28
  • İspanya Başbakanı Sanchez'den Trump'a: Korkmuyoruz, savaşın suç ortağı olmayacağız04 Mart 2026 Çarşamba 12:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti