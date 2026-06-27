  • BIST 14274.02
  • Altın 6129.23
  • Dolar 46.5914
  • Euro 53.073
  • Lefkoşa 32 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAEuropol toplantıları Güney Kıbrıs’ta yapılıyor

O para birimi tarihe karışacak. Bir ülke daha euroya geçiyor

» »
Macaristan Başbakanı Peter Magyar, 2030'da euroya geçmek için gereken koşulları yerine getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.
O para birimi tarihe karışacak. Bir ülke daha euroya geçiyor

Macaristan Başbakanı Peter Magyar, Euro Grubu Başkanı ve Yunanistan Maliye Bakanı Kiryakos Pierrakakis ile Macaristan Maliye Bakanı Andras Karman, başkent Budapeşte'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

 

Magyar, Maastricht Kriterleri'nin yerine getirilmesinin, ülkenin istikrarı ve kalkınmasına katkı vereceğini dile getirerek, 2030 dolaylarında EURO Bölgesi'ne katılmak için gerekli koşulları yerine getirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

 

ORBAN YÖNETİMİNE ATIF

Euroya geçişin, daha fazla ekonomik istikrar getireceğini belirten Magyar, bunun ayrıca Viktor Orban yönetiminin "mali hatalarının" tekrarlanmasını da önleyeceğini söyledi.

Magyar, Maastricht Kriterleri'ni yerine getirmelerinin, yatırımcı güvenini yeniden tesis ederek ve ülkeyi iş dünyası için daha öngörülebilir hale getirerek, Macar ekonomisini güçlendireceğini kaydetti.

 

EUROYA GEÇİŞTE ZORLU ENGELLER

Macaristan'ın, şimdiye kadar euroyu benimsemek için gerekli şartları karşılamadığı bilgisini paylaşan Magyar, ülkenin bütçe açığını ve kamu borcunu azaltmanın, euroya geçiş yolundaki en zorlu engeller olacağını aktardı.

 

ŞARTLAR NELER?

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin euroya geçişi için Maastricht Kriterleri olarak bilinen fiyat istikrarı, sürdürülebilir kamu finansmanı, döviz kuru istikrarı ve düşük uzun vadeli faiz oranları şartlarının karşılanması gerekiyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • AfD iktidar olunca devlet kadrolarında tasviye planlıyor17 Mayıs 2026 Pazar 21:54
  • Rıza Pehlevi'ye Berlin'de boyalı saldırı23 Nisan 2026 Perşembe 15:16
  • YKP’nin de katıldığı Avrupa Sol Partisi 8. Kongresi gerçekleşti22 Nisan 2026 Çarşamba 09:25
  • AB’de anket: ABD, “tehdit” olarak görülüyor19 Nisan 2026 Pazar 16:50
  • 16 yıldır iktidarda olan Orban yenilgiyi kabul etti, zafer muhalefet lideri Magyar'ın13 Nisan 2026 Pazartesi 08:27
  • Macaristan seçimleri... Tek adamın sonu ...12 Nisan 2026 Pazar 21:44
  • Fransa'da yerel seçim: Ülkenin en büyük üç kentinde sol kazandı23 Mart 2026 Pazartesi 09:52
  • Almanya yapay zeka nedenli işsizliği düşünüyor: 'Temel gelir çözüm olabilir'22 Mart 2026 Pazar 11:49
  • Macaristan Ukrayna'ya AB kredisini veto etti21 Mart 2026 Cumartesi 17:34
  • Avrupa pazarında Türk malları için yeni dönem başlıyor10 Mart 2026 Salı 19:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti