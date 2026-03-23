Fransa'da yerel seçim: Ülkenin en büyük üç kentinde sol kazandı

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi yapılan kritik yerel seçimlerin ikinci turunda sonuçlar netleşti. Ülkenin en büyük 3 kenti olan Paris, Marsilya ve Lyon'da solcuların desteklediği adaylar kazandı.

Cumhurbaşkanı Macron'un destekçisi merkez sağ eğilimli Renaissance partisi orta ve büyük ölçekli hiçbir kenti alamadı.

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un görev süresinin dolmasına 1 yıl kala düzenlenen yerel seçimlerin ikinci turu tamamlandı. Sandık çıkış anketlerine göre, ikinci turda sandığa gidenlerin oranı yüzde 57 oldu.,

Ülkenin en büyük 3 kenti olan Paris, Marsilya ve Lyon'da solcuların desteklediği adaylar seçimleri kazanırken, seçmenlerin çok sayıda kentte mevcut belediye başkanlarına yeniden görev veridği gözlemlendi.Macron’un 2017-2020 yılları arasında başbakanı olarak görev yapan ve mevcut Le Havre Belediye Başkanı Edouard Philippe, oyların yüzde 47,71’ini alarak kentte yeniden belediye başkanı seçildi. Ufuklar partisi lideri olan Philippe, yerel seçimlerde başarılı olması halinde 2027'deki cumhurbaşkanı seçimlerine katılmak istiyordu.

Paris yine Sosyalistler'de

,Paris'te 2014'ten bu yana Belediye Başkanı olarak görev yapan sosyalist Anne Hidalgo'nun yardımcısı Emmanuel Gregoire, oyların yaklaşık yüzde 50'sini alarak seçimi önde bitirdi. Sosyalistler, bir sonraki yerel seçimlere kadar başkenti yönetmeye devam edecek. Macron'un merkez sağcı eski Kültür Bakanı Rachida Dati, Paris'te oyların yaklaşık yüzde 40 ile ikinci, solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) partisinden Sophia Chikirou ise yüzde 10 ile seçimi üçüncü sırada tamamladı.

Ülkenin en büyük ikinci kenti olan Marsilya'da mevcut solcu Belediye Başkanı Benoit Payan oyların yüzde 54.60'ını alarak yeniden belediye başkanı seçildi. Payan'ın aşırı sağcı rakibi Franck Allisio ise oyların yüzde 39.10'unu alarak, ikinci oldu.

Lyon'da ilk turda neredeyse aynı oy oranına ulaşan iki adayın ikinci turdaki oyları merak ediliyordu. Solcu partilerin desteğini alan mevcut çevreci Belediye Başkanı Gregory Doucet oyların yüzde 54'ünü alarak, merkez sağcı rakibi aday Jean-Michel Aulas'ı geçti.

Ülkenin kuzeyindeki Lille kentinde oyların yüzde 50'sini alan mevcut sosyalist Belediye Başkanı Arnaud Deslandes, Lille'in banliyösü Roubaix kentinde oyların yüzde 55.61'ini alan LFI Milletvekili David Guiraud ise yarışı önde bitirdi.

Nice'te aşırı sağ kazandı

Nice kentinde ise aşırı sağcıların da desteklediği merkez sağcı belediye başkan adayı Eric Ciotti oyların yüzde 45'ini toplayarak kazandı. Aynı kentte 2017'den bu yana belediye başkanı olarak görev alan Christian Estrosi oyların yüzde 39,50'sini alarak yarışı ikinci sırada tamamladı.