DAÜ-SEN: "DAÜ'nün ihtiyacı siyasi savunmalar değil, şeffaf ve hesap verebilir yönetimdir"

Yaklaşan seçimlerin veya siyasi dengelerin, üniversitenin karşı karşıya olduğu gerçeklerin üzerini örtmenin gerekçesi olamayacağı belirtilerek, “Üniversitenin geleceği, günlük siyasi hesapların konusu yapılamayacak kadar önemlidir” denildi.
DAÜ-SEN: "DAÜ'nün ihtiyacı siyasi savunmalar değil, şeffaf ve hesap verebilir yönetimdir"

Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), üniversitede yaşanan süreçlere ilişkin yaptığı açıklamada, DAÜ’nün bugün ihtiyaç duyduğu şeyin siyasi savunmalar değil; açık veri, somut takvim, uygulanabilir kararlar ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı olduğunu vurguladı.

Açıklamada, yaklaşan seçimlerin veya siyasi dengelerin, üniversitenin karşı karşıya olduğu gerçeklerin üzerini örtmenin gerekçesi olamayacağı belirtilerek, “Üniversitenin geleceği, günlük siyasi hesapların konusu yapılamayacak kadar önemlidir” denildi.

DAÜ’yü gerçekten sahiplenmenin, sorunları inkâr etmekle ya da sorumluluğu başkalarına yüklemekle mümkün olmayacağı ifade edilen açıklamada, objektif gerçeklerin kabul edilmesi ve zamanında, kararlı adımlar atılması gerektiği kaydedildi.

DAÜ-SEN, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun bulunduğu makam gereği DAÜ’de yaşanan sürecin dışında olmadığını belirterek, protokolün uygulanması, sürecin denetlenmesi ve ortaya çıkan yönetsel sorunlara karşı gerekli iradenin gösterilmesinin Bakanlığın sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

Açıklamada ayrıca, “Sayın Bakan işine gelen her konuya müdahil olup, talimatlar verebiliyor, Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun tamamını görevden alıp yeniden şekillendirebiliyorken, ortaya çıkan sorunlarda sorumluluktan kaçmayı tercih etmektedir” ifadelerine yer verildi.

DAÜ-SEN açıklamasını, “Herkes yanlış, yalnızca Nazım Çavuşoğlu doğru anlayışı ne kamu vicdanında ne de üniversite bileşenleri nezdinde karşılık bulmaktadır. DAÜ’nün geleceği için ihtiyaç duyulan şey, sorumluluktan kaçınan açıklamalar değil; gecikmiş de olsa ciddiyetle atılacak kurumsal adımlardır” sözleriyle tamamladı.

