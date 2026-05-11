21. Kıbrıs İpek Koza Festivali yapıldı

21. Kıbrıs İpek Koza Festivali, 8-9-10 Mayıs tarihleri arasında Bellapais Köy Meydanı’nda yapıldı.
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre festivalde, kültür, sanat, müzik ve geleneksel ipek böcekçiliği bir araya geldi.

Festivalin son günü sabah saat 10.00’da stantların açılması ve müzik yayınıyla başladı. Ardından çocuk kitabı yazarı İmren Aytaçoğlu tarafından “Eylül ve İpek Kozasının Sırrı” isimli kitap tanıtımı ve hikâye anlatımı gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında imza günü de düzenlendi.

Program kapsamında Zekiye Paşa tarafından koza el işi atölye çalışması yapıldı. Öğle saatlerinde ise Ayşe Tural şiir dinletisi ve imza etkinliğiyle sahne aldı. Daha sonra Zafer Muhtar oğlu’nun yeni kitabı “Baharına Günaydın”  okurlarıyla buluştu.

Festivalde ayrıca Beylerbeyi Anaokulu öğrencileri mani ve şarkı dinletisi sundu. Öğleden sonra Çatalköy-Esentepe Belediyesi Halk Dansları Topluluğu halk dansları gösterisi gerçekleştirdi.

İpek böcekçiliği konusunda düzenlenen sunumda üretici Hayri Küçük Bellapais’te ipek böceği yetiştiriciliği hakkında bilgiler verdi. Ardından Yelena ve Çağrı konseri yer aldı.

Festivalin devamında Mehmet Atak “İpeğin Tarihteki Serüveni” başlıklı söyleşisiyle katılımcılarla buluştu. Günün ilerleyen saatlerinde Yena Hacışevki ve Heran Mirillo tarafından dünya flütleri ve Kıbrıs ezgilerinin seslendirildiği performans sahnelendi.

Akşam bölümünde Engin ve Ecem konser verdi. Daha sonra Mehmet Yiğiter ile Girne Belediyesi Akordeon kurs öğrencileri akordeon dinletisi sundu. Festival, Hikmet Kurtarıcıoğulları Akustik Band’ın final konseriyle sona erdi.

