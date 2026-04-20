Kozalar İskele’de sahnelendi

Raskolnikov 25 Nisan Cumartesi günü İskele’de perde diyecek

İskele Belediye Tiyatrosu’nun 27 Mart’ta sahneye taşıdığı Hadi Öldürsene Canikom ile başlayan İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri, dün (18 Nisan) akşam, Girne Tiyatro Su’nun İskele AKM sahnesine taşıdığı Kozalar isimli oyunu ile devam etti. Sistemi sorgulamayan üç kadının iç dünyasının sahneye taşındığı oyun İskele’de izleyicisinden tam not aldı.

İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri Kozalar ile devam etti

İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri, birçok oyunu İskele’de tiyatro severlerle buluşturmaya devam ediyor. İskele Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen 4. Tiyatro Günleri’nde, Girne Tiyatro Su tarafından sahneye taşınan Kozalar, sanatseverlerden ilgi gördü. Dün akşam (18 Nisan) İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşan oyunu İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Sefa Kurukafa ile Hanife Demir’in yanı sıra İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar ve oyuncuların yanı sıra tiyatroseverler takip etti. Sistemi sorgulamayan üç kadının iç dünyasının sahneye taşındığı oyun; korku, suskunluk ve toplumsal sorumluluktan kaçış temaları üzerinden, bireyin kendi yarattığı “güvenli alan” içinde nasıl sıkıştığını çarpıcı bir dille izleyiciye anlatıldı. Adalet Ağaoğlu’nun kaleme aldığı oyunun yönetmenliğini ise Girne Tiyatro Su Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik üstlendi. Emine Gürçağ, Gülten Yüksel ve Özlem Akçal’ın aynı sahneyi paylaştığı oyun, İskele AKM sahnesinde ilgiyle izlendi.

Oyun bitiminde sahneye çıkan İskele Belediyesi Meclis Üyesi Sefa Kurukafa, teşekkür plaketini Girne Tiyatro Su Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik’e taktim etti.

27 Mart’ta başlayan İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri 20 Mayıs’ta sona erecek. Tiyatro Günleri 25 Nisan Cumartesi günü 10.00-15.00 saatleri arasında Pandomim, Eğitmen ve Oyuncu Mehmet Selin Sağdıç’ın sahnede oyunculuk ve beden dili konulu atölye çalışması ile devam edecek. Aynı günün akşamı ise Ufuk Aydoğan’ın yazıp yönettiği Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nun Raskolnikov isimli oyunu saat 20.00’de İskele AKM sahnesine taşınacak. İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri kapsamındaki tüm oyunlar ücretsiz izlenebilecek.