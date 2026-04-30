Lurucina’da zaman yolculuğu: Panayır ve özel lansman bir arada… Öztoprak’tan kültürel bir anlatı ilk kez izleyiciyle buluşuyor

Lurucina’da zaman yolculuğu: Panayır ve özel lansman bir arada… Öztoprak’tan kültürel bir anlatı ilk kez izleyiciyle buluşuyor

XXI. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı, 3 Mayıs’ta!

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin düzenlediği “XXI. Evvel Zaman İçinde Lurucina Panayırı”, 3 Mayıs’ta yapılıyor.

Bu yıl Lurucina Panayırı’nda bir ilke de imza atılıyor.

Kıbrıslı Türk sanatçı ve moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak’ın, kültürel köklerden beslenen, kısa film estetiğinde kurgulanan “Mısmıl Muhabbet” adlı şarkısının klibinin lansmanı da panayırda yapılacak.

Bu özel proje, yalnızca bir müzik eseri değil; aynı zamanda Lurucina özelinde Kıbrıs Türk halkının geçmişten günümüze uzanan kültürel hafızasını yansıtan güçlü bir anlatıdır.

Saat 11.00’de açılış konuşmalarıyla başlayacak panayır, yine dopdolu programıyla ülkemizin dört bir yanından gelecek misafirlerini ağırlayacak.

Hüseyin Kıral’ın sunumuyla gerçekleşecek panayırda, yiyecek-içecek ve hediyelik eşya stantları kurulacak, konserler, müzik dinletileri, dans gösterileri sunulacak.

Panayır, Ahmet Evan konseriyle sona erecek.

Panayırda sahne alacak ekipler şöyle;

“Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Gösterisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Altın Kalpler Korosu ve Belediye Orkestrası, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Çocuk Korosu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi 5. Mevsim Yaşam Merkezi Müzik Dinletisi, Bi-Communal Music and Folk Dance Association ‘Cyprus’ Folklor Gösterisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Genç Müzik Orkestrası, Lefkoşa Jimnastik Kulübü, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Muhittin Tüzel Cimnastik Gösterisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Cimnastik Gösterisi, Mesarya Yıldızları Kültür ve Spor Derneği Cimnastik Gösterisi, YDÜ Dans Grubu Gösterisi, Dandelions Dance Team”

“Mısmıl Muhabbet” ilk kez izleyici karşısında

Kıbrıslı Türk sanatçı ve moda tasarımcısı Abdullah Öztoprak, söz ve müziği kendisine ait “Mısmıl Muhabbet” eseriyle Kıbrıs kültürünü ve geleneklerimizi bir araya getirmeyi amaçladı. Eserin aranjesi Aysun Kahraman ve Çağıl İşgüzar imzası taşırken, yönetmen koltuğunda da yine Öztoprak yer aldı. Görüntü yönetmenliğini Coşkun Turgut üstlenirken, video kurgusu Plato Medya Yapım tarafından gerçekleştirildi. Kostüm ve cast çalışmaları ise tamamen Abdullah Öztoprak’ın özgün tasarımlarından oluştu.

Eserin çıkış noktasında, Kıbrıs’a özgü enstrümanlara sadık kalarak otantik bir müzikal dil oluşturma amacı taşındı, şarkı sözlerinde ise Kıbrıs Türk toplumunun kültürel değerleri, sözlü hafızası ve toplumsal yapısı ön plana çıkarılarak; geçmişin birikimini yeniden hatırlatma, koruma ve gelecek nesillere aktarma hedeflendi.

Klipteki kostümlerin bir bölümü döneme ait orijinal parçalardan oluşurken, ihtiyaç duyulan diğer tasarımlar Abdullah Öztoprak tarafından özel olarak hazırlandı. Bu yönüyle proje, moda tasarımı ile görsel anlatımı bir araya getiren disiplinlerarası bir çalışma niteliği taşıyor.

“Mısmıl Muhabbet”, müzik, sinema ve tasarımın iç içe geçtiği; kültürel mirası yaşatmayı ve yeniden görünür kılmayı amaçlayan özgün bir sanat projesi olarak izleyiciyle buluşuyor.