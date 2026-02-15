  • BIST 12433.5
"Zamanın Katmanları" sergisi Girne'de açılıyor

3. Uluslararası Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Sempozyumu kapsamında düzenlenen “Zamanın Katmanları” sergisi, 25 Şubat’ta Acapulco Hotel Panorama Salonu’nda açılacak.
“Zamanın Katmanları” sergisi Girne’de açılıyor

3. Uluslararası Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Sempozyumu kapsamında düzenlenen “Zamanın Katmanları” sergisi, geçmiş ile bugünü aynı düzlemde buluşturarak izleyiciyi çok katmanlı bir hafıza yolculuğuna davet ediyor. Sergi, sempozyum süresince ve sonrasında ziyaret edilebilecek.

Küratörlüğünü Alashia Terracotta Sanat Topluluğu Başkanı sanatçı Ayhatun Ateşin’in üstlendiği sergi, kültürel miras, mekân, bellek ve kimlik kavramlarını çağdaş sanatın diliyle yeniden yorumluyor. Sergide, kültürel mirasın yalnızca korunması gereken bir değer değil; yaşayan, dönüşen ve yeniden üretilen bir hafıza alanı olduğu vurgulanıyor.

Eserlerde toprak, seramik, baskı sanatları ve farklı disiplinler aracılığıyla zamanın izleri görünür kılınıyor. “Katman” kavramı hem fiziksel hem de metaforik bir anlatı olarak ele alınırken; arkeolojik izler, mimari dokular, kent belleği ve bireysel hafıza sanatçıların üretimlerinde yeniden anlam kazanıyor.

Sergi, Akdeniz coğrafyasının kültürel sürekliliğine ve çok katmanlı tarihine dikkat çekiyor. Geçmişten bugüne taşınan mirasın sanat aracılığıyla nasıl güncel bir söyleme dönüştüğü, izleyiciye görsel ve düşünsel bir deneyim sunuyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Acapulco Resort Convention SPA Hotel ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sergide; Ali Can Metin, Ahmet Polat, Aslıhan Kaplan Bayrak, Ayhatun Ateşin, Cansu Yılmaz, Enis Malik Duran, Erdal Aygenç, Esin Ok, Ezgi Yemenicioğlu Negir, Gamze Yılmaz, Gökhan Okur, Korhan Akbaytogan, Melihat Tüzün, Mert Şardu, Mine Okur, Öznur Eren, Raif Kızıl, Selçuk Yalovalı, Umut Germeç ve Yücel Yazgın’ın eserleri yer alıyor.

Sanatseverler, sergi süresince sanatçıların rehberliğinde eserlerin üretim süreçleri ve kavramsal arka planına ilişkin bilgi edinme fırsatı bulacak.

“Zamanın Katmanları” sergisi, 25 Şubat’ta Acapulco Hotel Girne Panorama Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

