Liderler 11 Aralık’ta ortak temaslarda bulunacak

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, iki lider saat 15.00’te Kayıp Şahıslar Komitesi’ni (KŞK) ziyaret edecek.

Ziyaretin ardından liderler saat 16.00’da, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın aracılığında BM İyi Niyet Ofisi’nde ortak bir toplantı gerçekleştirecek.

-Liderler resepsiyona katılacak

Erhürman ve Hristodulidis toplantı ardından, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne tarafından düzenlenecek gayriresmi resepsiyona katılacak.