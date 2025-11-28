  • BIST 10897
  • Altın 5736.08
  • Dolar 42.481
  • Euro 49.2452
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKARum basını: Hristodulidis’in açıkladığının aksine Güney Kıbrıs, IMEC koridorunun bir parçası değil

Liderler 11 Aralık’ta ortak temaslarda bulunacak

»
Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, 11 Aralık Perşembe günü ortak temaslarda bulunacak.
Liderler 11 Aralık’ta ortak temaslarda bulunacak

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, iki lider saat 15.00’te Kayıp Şahıslar Komitesi’ni (KŞK) ziyaret edecek.

Ziyaretin ardından liderler saat 16.00’da, BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın aracılığında BM İyi Niyet Ofisi’nde ortak bir toplantı gerçekleştirecek.

-Liderler resepsiyona katılacak

Erhürman ve Hristodulidis toplantı ardından, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Khassim Diagne tarafından düzenlenecek gayriresmi resepsiyona katılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 1. Uluslararası Kültür, Sanat ve Spor Festivali Mesarya'da başlıyor30 Eylül 2025 Salı 08:56
  • Topçuköy Bal Festivali 5 Ekim Pazar günü30 Eylül 2025 Salı 08:17
  • Alayköy Tahıl Festivali tamamlandı28 Eylül 2025 Pazar 19:45
  • SSCB'nin şarkı yarışması geri dönüyor: Intervision, Eurovision'a karşı21 Eylül 2025 Pazar 11:03
  • Onlarca müzisyen ve solist, “Bizim Sesimiz, Bizim Sözümüz” projesi için bir arada (VİDEO)16 Eylül 2025 Salı 10:31
  • Çatalköy–Esentepe Belediyesi, Vounous’ta Kültürel Mirası Dünyaya Tanıttı15 Eylül 2025 Pazartesi 16:20
  • ‘Eylül Hellimleri’ Okurlarıyla Buluştu01 Eylül 2025 Pazartesi 12:16
  • Gönyeli-Alayköy Belediyesi GABFEST 2025’i Duyurdu: Kültür, Sanat ve Spor Bir Arada01 Eylül 2025 Pazartesi 10:56
  • 14. Yeniboğaziçi Pulya Festivali devam ediyor23 Ağustos 2025 Cumartesi 16:26
  • Mehmetçik Üzüm Festivali’nde dün akşam Kıbrıs Gecesi yapıldı, Grup Otantik sahne aldı31 Temmuz 2025 Perşembe 11:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti