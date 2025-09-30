133 yıllık arıcılık geçmişiyle ülkenin bal ihtiyacının yüzde 25’inin karşılandığı Topçuköy, bu yıl 4.’sü düzenlenecek Bal Festivali’ne hazırlanıyor. İskele Belediyesi ile Topçuköy Bal ve Arıcılık Derneği’nin iş birliğinde, Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nin de destekleriyle bu yıl 4.’sü düzenlenecek İskele Belediyesi Topçuköy Bal Festivali 5 Ekim Pazar günü yapılacak. Saat 10.00’da başlayacak ve gün boyunca devam edecek festivale gelen konuklara bal ikramında da bulunulacak.

İSKELE BELEDİYESİ TOPÇUKÖY 4. BAL FESTİVALİ 5 EKİM PAZAR GÜNÜ

İskele Belediyesi’ne bağlı Topçuköy’de 5 Ekim Pazar günü saat 10.00’da başlayıp gün boyu sürecek Topçuköy Bal Festivali, arı ve arının yaptığı mucizevi ürünlerinin yer alacağı stantların yanı çok sayıda her kesime hitap eden stantlar da yer alacak. Festivalde çocuklar için de oyun alanı kurulacak. Festival Buhurdanlığının gün boyu yanacağı festivalde halk dansları gösterilerinin yanı sıra konserler de olacak.