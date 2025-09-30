  • BIST 11048.13
  • Altın 5170.153
  • Dolar 41.5616
  • Euro 48.7879
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKABM'de prompteri bozulan Trump'ın zor anları

Topçuköy Bal Festivali 5 Ekim Pazar günü

»
Topçuköy Bal Festivali 5 Ekim Pazar günü yapılacak
Topçuköy Bal Festivali 5 Ekim Pazar günü

133 yıllık arıcılık geçmişiyle ülkenin bal ihtiyacının yüzde 25’inin karşılandığı Topçuköy, bu yıl 4.’sü düzenlenecek Bal Festivali’ne hazırlanıyor.  İskele Belediyesi ile Topçuköy Bal ve Arıcılık Derneği’nin iş birliğinde, Kuzey Kıbrıs Arıcılar Birliği’nin de destekleriyle bu yıl 4.’sü düzenlenecek İskele Belediyesi Topçuköy Bal Festivali 5 Ekim Pazar günü yapılacak. Saat 10.00’da başlayacak ve gün boyunca devam edecek festivale gelen konuklara bal ikramında da bulunulacak.

 

İSKELE BELEDİYESİ TOPÇUKÖY 4. BAL FESTİVALİ 5 EKİM PAZAR GÜNÜ

İskele Belediyesi’ne bağlı Topçuköy’de 5 Ekim Pazar günü saat 10.00’da başlayıp gün boyu sürecek Topçuköy Bal Festivali, arı ve arının yaptığı mucizevi ürünlerinin yer alacağı stantların yanı çok sayıda her kesime hitap eden stantlar da yer alacak. Festivalde çocuklar için de oyun alanı kurulacak. Festival Buhurdanlığının gün boyu yanacağı festivalde halk dansları gösterilerinin yanı sıra konserler de olacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Gönyeli-Alayköy Belediyesi GABFEST 2025’i Duyurdu: Kültür, Sanat ve Spor Bir Arada01 Eylül 2025 Pazartesi 10:56
  • 14. Yeniboğaziçi Pulya Festivali devam ediyor23 Ağustos 2025 Cumartesi 16:26
  • Mehmetçik Üzüm Festivali’nde dün akşam Kıbrıs Gecesi yapıldı, Grup Otantik sahne aldı31 Temmuz 2025 Perşembe 11:05
  • 63. Mehmetçik Üzüm Festivali törenle başladı30 Temmuz 2025 Çarşamba 12:37
  • Adam Sandler'ın yeni filmi üç günde rekor kırdı30 Temmuz 2025 Çarşamba 11:27
  • 63. Mehmetçik Üzüm Festivali başlıyor: Üretimin, kültürün ve kardeşliğin buluşma noktası18 Temmuz 2025 Cuma 12:49
  • Ataoğlu, Mersin’de “Ada Kıbrıs” sergisini ziyaret etti07 Temmuz 2025 Pazartesi 13:27
  • Gazimağusa Limanı’nda Tarihi Keşif: Antik Mezar Ortaya Çıktı24 Haziran 2025 Salı 15:18
  • Yenilenen Bandabuliya Sahnesi açılıyor18 Haziran 2025 Çarşamba 10:24
  • Böyle Gelmiş Böyle Geçer sahne aldı06 Haziran 2025 Cuma 11:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti