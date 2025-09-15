Çatalköy–Esentepe Belediyesi, Vounous’ta Kültürel Mirası Dünyaya Tanıttı

Çatalköy–Esentepe Belediyesi’nin ev sahipliğinde dün gece düzenlenen 7. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu, bu yıl da dünyanın farklı ülkelerinden ve Kıbrıs’tan sanatçıları, akademisyenleri ve sanatseverleri bir araya getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yanı sıra Türkiye, İsveç, İtalya, Fransa, Rusya ve ABD’den 20 yabancı; 60 yerli sanatçı, akademisyen ve seramik tutkunu etkinliğe katıldı.

1–16 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen atölyelerin ardından, 14 Eylül’de büyük sergi açılışı yapıldı. Kıbrıs’ın farklı bölgelerinden gelen çok sayıda sanatsever, eserleri ve gösterileri ilgiyle takip etti.

Başkan Kırok: “Vounous, ülkemizin kültürel markası oldu”

Çatalköy–Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, 7. Uluslararası Vounous Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun açılışında yaptığı konuşmada, etkinliğin yalnızca bölge değil tüm ülke için kültürel bir marka haline geldiğini vurguladı. Başkan Kırok, dünyanın farklı ülkelerinden 20, Kuzey Kıbrıs’tan ise 60 sanatçı, akademisyen ve katılımcının sempozyuma katıldığını belirterek, “Oldukça kalabalık bir organizasyonu başarıyla gerçekleştirmenin onurunu yaşıyoruz” dedi.

“2017’den bugüne büyüyerek geldi”

Kırok, sempozyumun 2017 yılında belediye öncülüğünde hayata geçirildiğini hatırlatarak, “İlk günden itibaren dünyada ses getiren ve ilgi gören bu özgün organizasyon, her geçen yıl daha da zenginleşerek günümüze ulaştı” ifadelerini kullandı.Sempozyumun ülkenin kültürel kimliğini dünyaya tanıtan bir marka olduğuna dikkat çeken Kırok, “Bu organizasyon, köklü mirasımızı dünyaya tanıtan ve sanatın evrensel gücünü ortaya koyan güçlü bir sestir. Her yıl daha geniş yankı bulmasının en önemli nedeni, emek veren herkesin işlerini severek yapmasıdır” dedi.

“Hedefimiz açık hava müzesi”

Vounous’un uluslararası bilinirliğinin arttığını belirten Başkan Kırok, gelecek hedeflerini de şu sözlerle açıkladı:

“Üretilen eserlerin sergileneceği bir açık hava müzesi oluşturmak en büyük hedeflerimizden biridir. Vounous’u yılın 365 günü ziyaret edilebilecek, interaktif çalışmalara ev sahipliği yapan, tarihimizi ve kültürümüzü gelecek nesillere aktaracak bir mekân haline getirmek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz.”Konuşmasının sonunda “Her şey bir hayalle başladı ve bugün gerçeğe dönüştü” diyen Kırok, hayallerin gerçekleşmesinde halkın desteğinin önemine vurgu yaptı.

Esenal: “Kültürel mirasımız en büyük zenginliğimiz”

Etkinlik Koordinatörü Rauf Ersenal ise gönüllülerin katkısına vurgu yaptı:

“2011’de moloz yığını olan bu alan, 2017’de temizlenerek bugünkü haline getirildi. 5 bin yıllık bir kültürün unutulmuş olduğunu gördük. Bugün Vounous dünya çapında bilinen bir organizasyon haline geldi. En büyük zenginliğimiz kültürel mirasımızdır ve biz istiyoruz ki bu alan yılın 365 günü halkla ve yurtdışından gelen ziyaretçilerle paylaşılsın.”

Gösteriler büyük beğeni topladı

Konuşmaların ardından sahne alan Vounous kızlarının meşaleli gösterisi ve şarkılar izleyenlerden yoğun alkış aldı. Etkinlik, ateş etrafında gerçekleştirilen performans ve ateş dansı ile sona erdi.

Konuşmaların ardından sahne alan Vounous kızlarının meşaleli gösterisi ve şarkılar izleyenlerden yoğun alkış aldı. Etkinlik, ateş etrafında gerçekleştirilen performans ve ateş dansı ile sona erdi.