  • BIST 11233.66
  • Altın 5826.382
  • Dolar 42.6039
  • Euro 50.1985
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

“Bir İhtimal Kabare” oyunu perdelerini açtı

»
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yeni oyunu “Bir İhtimal Kabare” prömiyerini gerçekleştirdi.
“Bir İhtimal Kabare” oyunu perdelerini açtı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosundan verilen bilgiye göre, Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği “Bir İhtimal Kabare” oyunu Bandabuliya Sahnesi’nin yeniden açılışından sonra sahnelenen ilk oyun oldu.

Oyunu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile bazı meclis üyeleri de izledi.

“Bir İhtimal Kabare” oyunu; Lefkoşa’nın 1958-1963 yılları arasına bir hayali yerleştiriyor. Bu dönemin tarihsel olaylarını fonuna alarak “bir yere tutunmayı ve bir yerden dağılmayı” anlatıyor. Bir kabarede geçen olaylar ekseninde insanların etnik farklılıklarına rağmen değil etnik farklılıklarıyla beraber bir arada olabileceği bir dünyayı anlatıyor. Oyun, kabarede ve Lefkoşa’da bir arada kalmaya çabalayan karakterler ekseninde tarihi ihtimalleri yeniden hayal ediyor.

Kalabalık bir kadro tarafından sahnelenen “Bir İhtimal Kabare” oyununu Aliye Ummanel yazdı ve yönetti. Oyunda Osman Ateş, Döndü Özata, Özgür Oktay, Hatice Tezcan, Barış Refikoğlu, Gülsefa Dede, Altekin Erginel ve Ali Moda rol alıyor. Oyunun dekor-kostüm tasarımı Özlem Deniz Yetkili’ye, özgün müziği Ersen Sururi’ye, müzik orkestrasyon Cahit Kutrafalı’ya koreografisi Osman Ateş’e, ışık tasarımı Salih Kanatlı’ya, afiş-broşür tasarımı ve fotoğrafları Umut Ersoy’a ait. Orkestrada Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan Ali Suyolcu, Uğur Güçlü, Ebru Pendakomolu, Ercüment Şeker yer alırken dansçılar Meryem Kuraner, Ayşe Aslan, Ertan Berksu, Ahmet Alasya’dan oluşuyor. Oyun kadrosunda ışık uygulama Fırat Çelik, dekor-kostüm asistanlığı Ali Moda tarafından üstlenilirken, Mehmet Eseri tonmaister, Mehmet Demir ise sahne amiri olarak görev alıyor.

Major Music Center’in katkılarıyla gerçekleşen oyun, 15 Aralık Pazartesi saat 20.00’da ikinci temsilini yapacak ve ocak ayında her pazartesi sahnelenmeye devam edecek. Biletler, gisekibris.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden satışta…

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Topçuköy Bal Festivali coşku ile düzenlendi06 Ekim 2025 Pazartesi 12:40
  • Sanatın ve Kültürün Dehl’izinde Sergisi Mağusa’da Açılıyor05 Ekim 2025 Pazar 12:35
  • Girne Boğaz Piknik Alanı’nda “Çiğköfte Festivali” düzenleniyor02 Ekim 2025 Perşembe 11:13
  • 1. Uluslararası Kültür, Sanat ve Spor Festivali Mesarya'da başlıyor30 Eylül 2025 Salı 08:56
  • Topçuköy Bal Festivali 5 Ekim Pazar günü30 Eylül 2025 Salı 08:17
  • Alayköy Tahıl Festivali tamamlandı28 Eylül 2025 Pazar 19:45
  • SSCB'nin şarkı yarışması geri dönüyor: Intervision, Eurovision'a karşı21 Eylül 2025 Pazar 11:03
  • Onlarca müzisyen ve solist, “Bizim Sesimiz, Bizim Sözümüz” projesi için bir arada (VİDEO)16 Eylül 2025 Salı 10:31
  • Çatalköy–Esentepe Belediyesi, Vounous’ta Kültürel Mirası Dünyaya Tanıttı15 Eylül 2025 Pazartesi 16:20
  • ‘Eylül Hellimleri’ Okurlarıyla Buluştu01 Eylül 2025 Pazartesi 12:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti