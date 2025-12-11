“Bir İhtimal Kabare” oyunu perdelerini açtı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosundan verilen bilgiye göre, Aliye Ummanel’in yazıp yönettiği “Bir İhtimal Kabare” oyunu Bandabuliya Sahnesi’nin yeniden açılışından sonra sahnelenen ilk oyun oldu.

Oyunu, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ile bazı meclis üyeleri de izledi.

“Bir İhtimal Kabare” oyunu; Lefkoşa’nın 1958-1963 yılları arasına bir hayali yerleştiriyor. Bu dönemin tarihsel olaylarını fonuna alarak “bir yere tutunmayı ve bir yerden dağılmayı” anlatıyor. Bir kabarede geçen olaylar ekseninde insanların etnik farklılıklarına rağmen değil etnik farklılıklarıyla beraber bir arada olabileceği bir dünyayı anlatıyor. Oyun, kabarede ve Lefkoşa’da bir arada kalmaya çabalayan karakterler ekseninde tarihi ihtimalleri yeniden hayal ediyor.

Kalabalık bir kadro tarafından sahnelenen “Bir İhtimal Kabare” oyununu Aliye Ummanel yazdı ve yönetti. Oyunda Osman Ateş, Döndü Özata, Özgür Oktay, Hatice Tezcan, Barış Refikoğlu, Gülsefa Dede, Altekin Erginel ve Ali Moda rol alıyor. Oyunun dekor-kostüm tasarımı Özlem Deniz Yetkili’ye, özgün müziği Ersen Sururi’ye, müzik orkestrasyon Cahit Kutrafalı’ya koreografisi Osman Ateş’e, ışık tasarımı Salih Kanatlı’ya, afiş-broşür tasarımı ve fotoğrafları Umut Ersoy’a ait. Orkestrada Lefkoşa Belediye Orkestrası’ndan Ali Suyolcu, Uğur Güçlü, Ebru Pendakomolu, Ercüment Şeker yer alırken dansçılar Meryem Kuraner, Ayşe Aslan, Ertan Berksu, Ahmet Alasya’dan oluşuyor. Oyun kadrosunda ışık uygulama Fırat Çelik, dekor-kostüm asistanlığı Ali Moda tarafından üstlenilirken, Mehmet Eseri tonmaister, Mehmet Demir ise sahne amiri olarak görev alıyor.

Major Music Center’in katkılarıyla gerçekleşen oyun, 15 Aralık Pazartesi saat 20.00’da ikinci temsilini yapacak ve ocak ayında her pazartesi sahnelenmeye devam edecek. Biletler, gisekibris.com adresinden ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden satışta…