 Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali, bugün Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’nde gerçekleştirilen şiir dinletileriyle resmen başladı.
Lefke’de 8. Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali Devam Ediyor

Lefke Belediyesi’nin katkıları ve kültür-sanat alanındaki sürdürülebilir vizyonu doğrultusunda düzenlenen festival, ilk gününden itibaren yoğun bir katılımla edebiyat tutkunlarını bir araya getirdi.

Festivalin açılış gününde Kuzey Kıbrıs’tan ve çeşitli ülkelerden davet edilen konuk şairler, kendi eserlerini sahnede seslendirerek şiirin evrensel ve birleştirici gücünü izleyicilere aktardı. Öğrenciler, öğretmenler ve şiir severlerin ilgiyle takip ettiği programda salonu dolduran katılımcılar, edebiyatın ilham veren atmosferine tanıklık etti.

Geleceğe Nefes Fidanlarla Bırakıldı

Şiir dinletilerinin ardından festivalin tematik duruşunu güçlendiren anlamlı bir etkinliğe imza atıldı. Konuk şairler, eğitimciler ve öğrencilerin katılımıyla okul bahçesinde fidan dikimi gerçekleştirildi. Bu etkinlikle, festival kapsamında çevre bilincinin önemine dikkat çekilerek doğaya ve geleceğe kalıcı bir mesaj bırakıldı.

Bölgesel Katılım ve Çok Yönlü İçerik

Lefke ve Güzelyurt ilçelerinden toplam 6 okulun katılım gösterdiği festival, yerel kültür ile uluslararası edebiyatı buluşturan geniş kapsamlı yapısıyla öne çıkıyor. Festival programı, üç gün boyunca şiir buluşmaları, edebiyat söyleşileri, atölye çalışmaları ve çevre temalı kültürel etkinliklerle devam edecek.

Lefke Belediyesi yetkilileri, festivalin gençlerin ve toplumun sanatsal gelişimine katkı sunan yönüne vurgu yaparak, kültür-sanat etkinliklerini eğitime ve çevre duyarlılığına entegre eden projeleri desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali, pazar günü gerçekleştirilecek kapanış programıyla sona erecek. Lefke, üç gün boyunca şiir ve sanatın merkezi olacak.

