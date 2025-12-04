  • BIST 10918.51
YDÜ Akademisyenlerine Londra'dan Küresel Savunuculuk Ödülü!

YDÜ Londra’da düzenlenen Küresel Savunuculuk Forumu 2025’te ‘Cinsiyet, Yaş ve Engellilik Kesişimsel Konular’ kategorisinde ödüle layık görüldü.
YDÜ Akademisyenlerine Londra’dan Küresel Savunuculuk Ödülü!

Dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nin akademisyenleri Londra’da düzenlenen Küresel Savunuculuk Forumu 2025’te ‘Cinsiyet, Yaş ve Engellilik Kesişimsel Konular’ kategorisinde ödüle layık görüldü.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Bölüm Başkanları ve Mükemmeliyet Merkezi (Center of Excellence) bünyesindeki Toplumsal Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanları Prof. Dr. Zehra Altınay ve Prof. Dr. Fahriye Altınay, Londra’da düzenlenen Küresel Savunuculuk Forumu 2025 kapsamında önemli bir başarıya imza attı.

Prof. Dr. Zehra Altınay ve Prof. Dr. Fahriye Altınay, AlphaZULU Advocates Mütevelli Heyeti ile Küresel Savunuculuk Forumu 2025 (GAF2025) Küresel Yürütme Kurulu tarafından bu yıl ilk kez verilen Küresel Savunuculuk Ödülleri’nde ödüle layık görüldü. Cinsiyet, yaş ve engellilik açısından dezavantajlı grupların güçlendirilmesine yönelik çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Zehra Altınay ve Prof. Dr. Fahriye Altınay, toplumsal kapsayıcılık ve eşitliğin geliştirilmesine katkıları nedeniyle uluslararası ölçekte takdir topladı. Akademisyenler, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yaptıkları katkılarla Yakın Doğu Üniversitesi’ni Londra’daki forumda başarıyla temsil etti.

Bu yıl ilk kez verilen Küresel Savunuculuk Ödülleri, bireylerin ve kurumların çoğu zaman görünmeyen ama kalkınma alanında yüksek etki yaratan çalışmalarını görünür kılmayı hedefliyor. Program, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumsal dönüşüme katkı sunan, kapsayıcılık odaklı projeler yürüten ve savunuculuk alanında örnek teşkil eden isimleri ödüllendiriyor.

Küresel kalkınma savunucuları aynı çatı altında toplandı...

Dünyanın dört bir yanından 150’den fazla kurumun katılımı ile gerçekleşen Küresel Savunuculuk Forumu, çok paydaşlı yapısıyla demokratik değerleri güçlendirmeyi, toplumsal katılımı artırmayı ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda uluslararası dayanışmayı teşvik etmeyi amaçlıyor. Sivil toplum örgütlerini, akademik kurumları, medya kuruluşlarını, düşünce kuruluşlarını ve gençlik ağlarını ortak bir platformda buluşturan Forum, bu yıl “Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemini Hızlandırmak İçin Çok Paydaşlı Savunuculuk” temasıyla düzenlendi. Etkinlik, küresel kalkınma savunucularını bir araya getirerek ortak vizyon ve iş birliği fırsatlarının oluşturulmasına katkı sağladı.

Prof. Dr. Umut Akçıl: “Bu prestijli ödül, akademisyenlerimizin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik uzun soluklu ve etkili çalışmalarının uluslararası alanda takdir edildiğinin en önemli göstergesidir.”

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Umut Akçıl, Küresel Savunuculuk Forumu kapsamında “Cinsiyet, Yaş ve Engellilik Kesişimsel ve Kesişen Konular” kategorisinde verilen prestijli ödülün, fakülte akademisyenlerinin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine yönelik uzun soluklu ve etkili çalışmalarının uluslararası platformda takdir edilmesinin önemli bir göstergesi olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Akçıl, “Fakültemizin değerli akademisyenleri, bu başarılarıyla Yakın Doğu Üniversitesi’ni uluslararası arenada başarıyla temsil etmiş ve bilimsel üretimleriyle örnek bir model ortaya koymuşlardır. Başarılarıyla bizleri gururlandıran Prof. Dr. Zehra Altınay ve Prof. Dr. Fahriye Altınay’ı içtenlikle tebrik ediyor, bilimsel üretkenliklerinin ve toplumsal katkılarının artarak devam etmesini diliyorum” dedi.

