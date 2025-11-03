  • BIST 11125.4
Her Sekiz Kadından Biri Risk Altında

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde düzenlenen “Meme Kanseri Farkındalık Ayı Semineri” ile uzmanlar erken tanının önemine dikkat çekerek kadınları düzenli tarama ve kontrollere katılmaya davet etti.
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, “Meme Kanseri Farkındalık Ayı” kapsamında düzenlediği etkinlikle, erken teşhisin önemine dikkat çekti. “Meme Kanseri Farkındalık Ayına Özel Seminer ve Dayanışma” başlıklı etkinlikte uzman hekimler, erken tanının hayat kurtaran rolünü vurgulayarak kadınları düzenli tarama kontrollerine katılmaya davet etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Besim, “Meme Kanseri” başlıklı sunumuyla meme kanserinin belirtileri, risk faktörleri ve erken tanının hayati önemi üzerine bilgiler paylaştı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Eyüp Yaycı ise “Meme Kanserini Önlemek” başlıklı sunumunda, hormon dengesi, beslenme, stres yönetimi ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının hastalıktan korunmadaki etkilerini ele aldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen etkinliğin açılış konuşmasını Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan gerçekleştirdi. Meme kanseri farkındalığının artırılmasının toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. Salih Müjdat Balkan, “Bugün geldiğimiz noktada, erken tanı sayesinde meme kanserinin tedavisi mümkün hale geldi” dedi.

Farkındalığı artıran etkinlikler ve çekilişler...

Etkinlikte katılımcılara, kendi kendine meme muayenesinde izlenmesi gereken adımları anlatan bilgilendirici broşürler dağıtılırken, broşürlerde, “Meme kanseri erken tanısı için ayda bir kez yedi dakika kendinize ayırın. Unutmayın, erken teşhis hayat kurtarır” mesajı yer aldı. Etkinlik kapsamında farkındalığın artırılmasının yanı sıra kadın sağlığını destekleyici uygulamalar da gerçekleştirildi. Katılımcılara numaralar dağıtılarak, kadın doğum muayenesi, smear testi, cilt analizi, cilt bakımı ve meme ultrasonu (USG) gibi sağlık hizmetlerinin yer aldığı çekilişler düzenlendi.

Toksinleri azaltarak kendinizi koruyun!

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Eyüp Yaycı, hormon dengesi ve yaşam alışkanlıklarının meme kanseri üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Doç. Dr. Yaycı, vücudu koruyan en önemli unsurlardan birinin progesteron dengesi olduğunu belirterek, bazı maddelerin bu dengeyi desteklerken bazılarının ise meme kanseri riskini artırabileceğini ifade etti. Özellikle östrojen hormonunun vücut üzerindeki etkilerini detaylı bir şekilde anlatarak, bu hormonun kontrolsüz artışının risk faktörü oluşturabileceğine vurgu yaptı. Beslenme düzeni, dışkılama, uyku ve stres gibi günlük yaşam alışkanlıklarının da hormon dengesini doğrudan etkilediğini belirten Doç. Dr. Yaycı, toksinlerin vücuttan atılmasının önemine dikkat çekti. “Toksinleri azaltarak kendinizi koruyun” ifadelerini kullanan Doç. Dr. Yaycı, sağlıklı bir yaşam tarzının meme kanserinden korunmada en etkili adımlardan biri olduğunu söyledi.

Vücudunuzda fark ettiğiniz her değişiklik, size bir mesajdır...

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Besim ise meme kanserinin yalnızca kadınlarda değil, erkeklerde de görülebilen ciddi bir hastalık olduğuna dikkat çekti. “Meme kanseri çağımızın vebası haline geldi. KKTC’de de görülme oranı giderek artıyor” diyen Prof. Dr. Besim, erken tanının hastalığın seyrini değiştiren en önemli unsur olduğunu vurguladı. Her sekiz kadından birinin yaşamı boyunca meme kanserine yakalanma riski bulunduğunu belirten Prof. Dr. Besim, yaş, aile öyküsü, obezite, artmış yağ dokusu, emzirmemek ve hiç doğum yapmamak gibi faktörlerin meme kanseri riskini artırdığını ifade etti.

Meme kanserinin erken dönemde ortaya çıkan bulgularına da dikkat çeken Prof. Dr. Besim; meme dokusunda ele gelen sertlik, ciltte çekilme veya renk değişikliği, meme başında akıntı gibi belirtilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek, “Vücudunuzda fark ettiğiniz her değişiklik, size bir mesajdır. Bu mesajı görmezden gelmeyin” sözleriyle uyarıda bulundu. Tanı sürecine de değinen Prof. Dr. Besim, fiziki muayene, görüntüleme yöntemleri ve biyopsinin tanıda büyük önem taşıdığını belirtti. Ayrıca, biyopsi yapılmasının kanserin yayılmasına neden olmadığına da dikkat çekti.

