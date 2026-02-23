Yapay Zeka Çağında İletişimin Geleceği Kıbrıs’ta Tartışılacak!

Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan “Uluslararası İletişim Günleri 2026”, yapay zeka çağında iletişimin dönüşümünü tartışmak üzere akademiyi, sektörü ve yaratıcı alanları uluslararası ölçekte bir araya getirecek.

Uluslararası akademik takvimde önemli bir yere sahip olan “Uluslararası İletişim Günleri 2026”, 13–14–15 Mayıs tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek. Bu yıl 13’üncüsü düzenlenecek sempozyum, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Araştırmaları Merkezi (İLAMER) ile Üsküdar Üniversitesi iş birliği ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleştirilecek.

“İletişimde Yapay Zeka: Kuram ve Pratik” temasıyla düzenlenecek olan sempozyum, yüz yüze ve çevrimiçi olarak yapılacak. Üç gün sürecek sempozyumda, iletişim ve medya alanında yaşanan dönüşümler yapay zeka ekseninde çok boyutlu bir yaklaşımla ele alınacak.

Alanında uzman akademisyenler, araştırmacılar, lisansüstü öğrencileri ve iletişim alanında çalışan profesyonelleri bir araya getirmeyi hedefleyen sempozyumda; yapay zeka ile iletişim disiplininin kesişim noktaları kuramsal ve uygulamaya dönük perspektiflerle tartışılacak. Katılımcılar, kuramsal ve ampirik çalışmaların yanı sıra vaka analizleri, yaratıcı projeler ve uygulamalı araştırmalarla da sempozyuma katkı sunabilecek. Disiplinlerarası yapısı sayesinde etkinlik, iletişim çalışmalarının yanı sıra sosyal bilimler, beşeri bilimler ve yaratıcı endüstriler başta olmak üzere farklı alanlardan katılımlara da açık olacak.

Yapay zeka ekseninde geniş bir tartışma alanı...

Sempozyum kapsamında, yapay zeka ile iletişim kuramları arasındaki ilişkiden iletişim alanında ortaya çıkan yeni kavramsal gereksinimlere; algoritmik kültür, gözetim pratikleri ve dijital mahremiyet tartışmalarından medyanın ekonomi politik yapısında yaşanan dönüşüme uzanan geniş bir çerçeve ele alınacak. Yapay zekanın kültürel çalışmaları, medya üretim süreçlerini ve popüler kültürü nasıl dönüştürdüğü; iletişim eğitimi, habercilik, içerik üretimi ve doğrulama mekanizmaları üzerindeki etkileriyle birlikte değerlendirilecek.

Reklam, pazarlama ve halkla ilişkiler alanlarında yapay zeka uygulamaları, görsel-işitsel medya, dijital sanat, sanal gerçeklik ve yaratıcı endüstrilerde ortaya çıkan yeni üretim biçimleri de sempozyumun tartışma başlıkları arasında yer alacak. Bunun yanı sıra yapay zeka destekli veri analitiğinin akademik araştırma ve metodolojiye etkileri, eğitimde yeni pedagojik yaklaşımlar ve dijital sınıf deneyimleriyle birlikte ele alınırken; etik, regülasyon ve politika başlıkları yapay zekanın toplumsal sonuçları bağlamında tartışılacak. Yapay zekanın iletişimle ilişkili mesleklerde istihdam ve emek süreçleri üzerindeki etkileri de sempozyumun öne çıkan gündemleri arasında bulunuyor.

Güçlü akademik yapı ve uluslararası iş birliği...

Sempozyumun Onur Kurulu’nda; Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan, Bakü Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Elchin Babayev, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazife Güngör ve İLAD Başkanı Prof. Dr. Aysel Aziz yer alıyor. Sempozyumun Düzenleme Kurulu ise Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Esra Atalay ile Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fevzi Kasap eş başkanlığında çalışmalarını sürdürüyor. Sempozyuma Çin İletişim Üniversitesi de katılacak.