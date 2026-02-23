  • BIST 12433.5
İran'da üniversite protestoları ve nükleer görüşmelerde kritik hafta

Washington ve Tahran arasındaki nükleer müzakerelerde kritik bir haftaya girilirken, İran'daki bazı üniversitelerde hafta sonu protesto gösterileri yapıldı.
BBC, Cumartesi günü başkent Tahran'daki Şerif Teknoloji Üniversitesi kampüsünde yürüyüş yapan göstericilerin görüntülerini doğruluğunu teyit etti

Bu protestoda göstericilerle, hükümeti destekleyenler arasında arbede çıktı.

Tahran'daki bir başka üniversitede de oturma eylemi düzenlendi. Öğrenciler, Ocak ayındaki kitlesel protestolarda hayatını kaybeden binlerce kişiyi andı.

Bu protestolar, ABD ve İran arasında nükleer müzakere süreci devam ederken geldi.

Ülkede Aralık ayındaki geniş katılımlı gösterilerde binlerce protestocu hükümet güçleri tarafından vurularak öldürüldü.

ABD yönetimi, protestolara şiddetle müdahale edildiği gerekçesiyle bu süreçte Tahran'ı tehdit etti.

İki ülke arasında nükleer müzakereler sürerken halen İran'a yakın sularda büyük bir ABD askeri deniz gücü bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, bir anlaşmaya varılmaması durumunda İran'a karşı sınırlı bir askeri saldırı düzenlemeyi değerlendirdiğini açıklamıştı. Trump, 19 Şubat'ta yaptığı açıklamada gelecek 10 gün içinde bir anlaşma olup olmayacağının belli olacağını düşündüğünü söyledi.

22 Şubat'ta CBS televizyonuna konuşan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi anlaşma için bir şans olduğuna inandığını söyledi.

Arakçi bu röportajdan iki gün önce de yönetimin bir olası bir anlaşmanın taslağını ABD'li yetkililere sunmaya hazırlandığını söyledi.

İki ülke yetkililerinin 26 Şubat Perşembe günü yeniden İsviçre'nin Cenevre kentinde biraraya geleceği açıklandı.

En az üç üniversitede protesto

İran'da haftalar sonra yeniden protestolar oldu.

BBC tarafından teyit edilen görüntülerde, Şerif Teknoloji Üniversitesi kampüsünde yüzlerce protestocunun İran bayrakları taşıyarak barışçıl bir şekilde yürüdüğü görülüyor.

Kalabalıklar, ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e atfen "diktatöre ölüm" sloganları atarak yürüyor.

Videoda, yakınlarda rakip bir hükümet yanlısı mitingin destekçileri de görülüyor. Daha sonra iki grup arasında arbede çıkıyor.

Başkentteki Şehit Beheshti Üniversitesi'nde barışçıl bir oturma eylemi gösteren teyit edilmiş fotoğraflar da ortaya çıktı.

BBC, Tahran'daki bir başka üniversite Amir Kabir Teknoloji Üniversitesi'nden, hükümete karşı sloganlar atıldığını gösteren görüntüleri de doğruladı.

İran'ın kuzeydoğusundaki ikinci büyük şehri Meşhed'de, öğrencilerin "Özgürlük, özgürlük" ve "Öğrenciler, haklarınız için haykırın, haykırın" sloganları attığı bildirildi.

Günün ilerleyen saatlerinde başka yerlerde de büyük çaplı gösteriler düzenlendiği bildirildi ve yeni gösteri çağrıları yapıldı.

Herhangi bir göstericinin tutuklanıp tutuklanmadığı henüz net değil.

Geçen ay ekonomik şikayetler üzerine başlayan protestolar kısa sürede yayıldı ve 1979 İslam Devrimi'nden bu yana en büyük protesto hareketi haline geldi.

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), bu protesto dalgasında en az 6159 kişinin öldürüldüğünü doğruladığını açıkladı.

Bu sayı, 5804 protestocu, 92 çocuk ve 214 hükümet mensubundan oluşuyor.

HRANA bildirilen 17 bin ölüm vakasını daha soruşturduğunu söyledi.

İranlı yetkililer geçen ayın sonunda 3100'den fazla kişinin öldürüldüğünü, ancak bunların çoğunun güvenlik görevlileri veya "isyancılar" tarafından saldırıya uğrayan siviller olduğunu açıkladı.

