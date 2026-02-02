  • BIST 12433.5
Gazze'nin Refah Sınır Kapısı yeniden açıldı

Gazze'nin Refah Sınır Kapısı yeniden açıldı


Gazze ile Mısır arasındaki önemli sınır kapısı Refah, bugün resmen yeniden açıldı. İnsani yardımların Gazze'ye geçişi planlanıyor.
Gazze'nin Refah Sınır Kapısı yeniden açıldı

Refah Sınır Kapısı resmen açıldı. Gazze Şeridi'ni Mısır'a bağlayan ve Gazze için hayati öneme sahip Refah Sınır Kapısı Filistinlilerin geçişine resmen açıldı. Kararı İsrail güvenlik güçleri duyurdu.

1 Şubat 2026'da pilot uygulamayla deneme için kısmen açılan kapı bugün çeşitli şartlar altında tekrardan hizmete alındı.

Bu şartlara göre sınır kapısı Gazze sakinleri için her iki yönde de sadece yaya olarak yeniden açılacak ve işletmenin Mısır ve Avrupa Birliği ile koordineli olarak yürütülecek. Gazze’den günde yaklaşık 150 kişinin ayrılması, buna karşılık yaklaşık 50 kişinin bölgeye geri dönmesi bekleniyor. 

Bu çerçevede İsrail, terminaldeki çalışmaları doğrudan asker bulundurmak yerine gözetleme ekipmanlarıyla uzaktan takip edecek. Mısır, 24 saat içinde sınırı geçecek kişilerin listesini her gün İsrail’e iletecek.

 

Gazze'den ayrılan Filistinlilerin bölgeye girişine yalnızca bu sınır kapısı üzerinden izin verilecek. Prensipte, buradan ayrılan herkesin geri dönmesine olanak tanınacak. Mısır tarafından sunulan ve İsrail tarafından onaylanan, sınır kapısından geçmesi planlanan Gazzelilerin listelerinin hazır olduğu belirtildi.

 

REFAH SINIR KAPISI İSRAİL BASKISI ALTINDA

 

Refah Sınır Kapısı, 1978 yılında imzalanan Camp David Sözleşmesi'nin ardından gelen Mısır-İsrail Barışı çerçevesinde 1979 yılında açıldı. Sınır kapısı Mısır'ın kontrolünde olsa da, Mısır ve İsrail arasında 2007 yılında yapılan bir anlaşma uyarınca, yapılan geçişler İsrail'in onayını gerektiriyor. İsrail, Gazze savaşı sırasında 7 Mayıs 2024'te Rafah Sınır Kapısı'nın kontrolünü ele geçirdi ve ancak ateşkes anlaşmasının bir parçası olarak Ocak 2025'te buradan geri çekildi.

Geçiş noktası daha sonra yeniden işgal edildi. Bugün hala İsrail güvenlik güçlerince kontrol edilen Refah Sınır Kapısı, ABD Başkanı Trump'ın Gazze Barış planının bir parçası olarak her iki yönde de yeniden açılıyor. 

