Binyamin Netanyahu’dan İran'la anlaşma şartı: Uranyum ülkeden çıkarılsın, Hürmüz açılsın

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’la müzakerelerde ABD ile uyum içinde olduklarını belirterek, uranyumun ülkeden çıkarılması, zenginleştirmenin sonlandırılması ve Hürmüz Boğazı’nın açılmasını anlaşma için şart koştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile müzakerelerde ABD ile tam uyum içinde olduklarını savunarak, "İran'ın zenginleştirdiği uranyumun ülkeden çıkarılması, uranyum zenginleştirme programının sonlandırılması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını" anlaşma için şart koştu.

Başbakan Netanyahu, yayımladığı görüntülü açıklamasında, Lübnan ve Suriye'nin güneyine saldırılar ve İran'la yapılması planlanan müzakerelere ilişkin konuştu.

ABD'nin Pakistan arabuluculuğunda İran'la yürüttüğü müzakerelere ilişkin Netanyahu, "Amerikalı müttefiklerimiz bizi İran ile temaslar konusunda sürekli bilgilendiriyor. Hedeflerimiz aynı doğrultuda." dedi.

Netanyahu, söz konusu hedeflerin "İran'dan yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması, İran içindeki uranyum zenginleştirme kapasitesinin sonlandırılması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması" olarak sıraladı.

İsrail Başbakanının daha önce saldırıları sona erdirmek için ön şart olarak öne sürdüğü İran'ın balistik füze programının sona erdirilmesine değinmemesi dikkati çekti.

İran’la müzakerelere dair şüphelerini paylaşan Netanyahu, "Saldırıların yeniden başlaması ihtimaline karşı her türlü senaryoya hazırlıklıyız.” dedi.

LÜBNAN'DA SALDIRILAR BİNT CÜBEYL'E ODAKLANDI

Netanyahu, Lübnan'la 40 yıl sonra ilk kez yürüttükleri doğrudan müzakerelerde "Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve sürdürülebilir bir barışı hedeflediklerini" ileri sürerek gündemdeki olası ateşkese ilişkin herhangi bir ifade kullanmadı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına devam ettiğini belirten Netanyahu, saldırılarının Hizbullah'ın güneydeki kalesi olarak nitelediği Bint Cübeyl beldesine odaklandığını söyledi.

DÜRZİLERİ KORUMAK BAHANESİYLE LÜBNAN'DA İŞGAL DERİNLEŞİYOR

Netanyahu, Lübnan'ın güneyindeki işgali "Dürzilere yardımcı olmak" bahanesiyle Suriye'deki Cebel eş-Şeyh Dağı’na doğru genişletme kararı aldıklarını belirtti.