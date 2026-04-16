Binyamin Netanyahu'dan İran'la anlaşma şartı: Uranyum ülkeden çıkarılsın, Hürmüz açılsın

Binyamin Netanyahu’dan İran'la anlaşma şartı: Uranyum ülkeden çıkarılsın, Hürmüz açılsın

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’la müzakerelerde ABD ile uyum içinde olduklarını belirterek, uranyumun ülkeden çıkarılması, zenginleştirmenin sonlandırılması ve Hürmüz Boğazı’nın açılmasını anlaşma için şart koştu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran ile müzakerelerde ABD ile tam uyum içinde olduklarını savunarak, "İran'ın zenginleştirdiği uranyumun ülkeden çıkarılması, uranyum zenginleştirme programının sonlandırılması ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını" anlaşma için şart koştu.

Başbakan Netanyahu, yayımladığı görüntülü açıklamasında, Lübnan ve Suriye'nin güneyine saldırılar ve İran'la yapılması planlanan müzakerelere ilişkin konuştu.

ABD'nin Pakistan arabuluculuğunda İran'la yürüttüğü müzakerelere ilişkin Netanyahu, "Amerikalı müttefiklerimiz bizi İran ile temaslar konusunda sürekli bilgilendiriyor. Hedeflerimiz aynı doğrultuda." dedi.

Netanyahu, söz konusu hedeflerin "İran'dan yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun çıkarılması, İran içindeki uranyum zenginleştirme kapasitesinin sonlandırılması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması" olarak sıraladı.

İsrail Başbakanının daha önce saldırıları sona erdirmek için ön şart olarak öne sürdüğü İran'ın balistik füze programının sona erdirilmesine değinmemesi dikkati çekti.

İran’la müzakerelere dair şüphelerini paylaşan Netanyahu, "Saldırıların yeniden başlaması ihtimaline karşı her türlü senaryoya hazırlıklıyız.” dedi.

LÜBNAN'DA SALDIRILAR BİNT CÜBEYL'E ODAKLANDI

Netanyahu, Lübnan'la 40 yıl sonra ilk kez yürüttükleri doğrudan müzakerelerde "Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve sürdürülebilir bir barışı hedeflediklerini" ileri sürerek gündemdeki olası ateşkese ilişkin herhangi bir ifade kullanmadı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki saldırılarına devam ettiğini belirten Netanyahu, saldırılarının Hizbullah'ın güneydeki kalesi olarak nitelediği Bint Cübeyl beldesine odaklandığını söyledi.

DÜRZİLERİ KORUMAK BAHANESİYLE LÜBNAN'DA İŞGAL DERİNLEŞİYOR

Netanyahu, Lübnan'ın güneyindeki işgali "Dürzilere yardımcı olmak" bahanesiyle Suriye'deki Cebel eş-Şeyh Dağı’na doğru genişletme kararı aldıklarını belirtti.

  • Pakistan'da tarihi gün... ABD ve İran heyetleri İslamabad'a ulaştı11 Nisan 2026 Cumartesi 19:13
  • İsrail'in Ben Gurion Havalimanı bir paketten çıkan zehirli duman nedeniyle tahliye edildi05 Nisan 2026 Pazar 19:14
  • Trump 'İran'ı çok sert vuracağız' dedi, petrol fiyatları yükseldi02 Nisan 2026 Perşembe 09:15
  • Washington Post- ABD, İran'da 'haftalarca' sürecek kara operasyonlarına hazırlanıyor29 Mart 2026 Pazar 13:28
  • İran’dan Hürmüz tehdidi. "Her türlü gemi geçişi sert karşılık bulacaktır"27 Mart 2026 Cuma 12:56
  • İran'dan Trump'a yanıt: Müzakere edecek konumda değilsiniz25 Mart 2026 Çarşamba 11:22
  • İran: ABD-İsrail'in İran'a saldırılarına katılmayan ve desteklemeyen ülkeler Hürmüz Boğazı'ndan geçebilir25 Mart 2026 Çarşamba 11:20
  • İsrail, Lübnan'ın güneyini işgal edecek25 Mart 2026 Çarşamba 11:19
  • Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda yakıt deposuna İHA saldırısı25 Mart 2026 Çarşamba 11:10
  • ABD'den İran'a savaşı sonlandıracak 15 maddelik teklif25 Mart 2026 Çarşamba 11:09
