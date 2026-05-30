Güney'de bütçe fazlası ilk çeyrekte azaldı

Güney Kıbrıs’ta bütçe fazlası yılın ilk dört ayında 593,4 milyon Euro’ya gerilerken, fazlanın GSYİH içindeki payı yüzde 1,5 oldu.

Haravgi ve diğer gazetelere göre Rum İstatistik Dairesi’nin dün açıkladığı ön veriler bu yılın ilk çeyreğinde (Ocak-Nisan 2026) bütçenin 593,4 milyon euro fazla verdiğini gösterdi.

Geçen yılın anı dönemin bütçe fazlasının 614 milyon euro olduğu kaydedilirken, bu yılın ilk dört ayındaki bütçe fazlasının, Gayrisafi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYİH) yüzde 1,5’ine denk geldiği belirtildi.

Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde GSYİH’nin yüzde 1,7’sine denk geliyordu.