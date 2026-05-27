AKEL, Hristos Kkelis büstünün çalınmasını kınadı

AKEL’in, EOKA’cı Hristos Kkelis’in büstünün çıkarılması ve çalınmasını kınayan bir açıklamada bulunduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesine göre AKEL, Kissonerga bölgesinde bulunan EOKA’cı Hristos Kkelis’e ait büstün, bilinmeyen kişiler tarafından çıkarılması ve çalınması faaliyetini kabul edilemez olarak nitelendirdi.

AKEL açıklamasında kabul edilemez bu davranışın, bölge sakinlerinde de öfkeye neden olduğunu belirtti.

AKEL, polisin bir an evvel olayı aydınlatması ve büstün yerine konması temennisinde de bulundu.