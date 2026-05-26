Fidias, Avrupa Parlamentosu'nda kalmayı seçti, meclisteki koltuğunu Yannis Lauris alacak

Güney Kıbrıs’ta pazar günü yapılan seçimlerde yeni meclise girmeyi başaran Doğrudan Demokrasi partisinin başkanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Fidias Panayotu’nun, AP milletvekili olarak kalmaya karar verdiği haber verildi.

Fidias Panayotu’nun meclise girmeyip AP milletvekili olarak kalmayı tercih ettiğini yazan Politis gazetesi, Panayotu’nun meclisteki yerini ise siyasi akıl hocası (mentor) Yannis Lauris’in alacağını kaydetti.

Panayotu’nun seçimlerde 5 bin 108, Lauris’in ise bin 700 oy aldığını dolayısıyla Panayotu’nun binlerce seçmeninin haklı olarak kendilerini aldatılmış olarak hissettiğini yazan gazete, Panayotu’nun seçmenlerinin, tercihleri ondan yana olmamasına rağmen Panayotu’ya verdikleri oylarla Lauris’i meclise soktuklarına işaret etti.

Öte yandan, olayın başka bir boyutu bulunduğunu da kaydeden gazete, Fidias Panayotu’nun AP milletvekilliğinden istifa etmesi halinde Rum Yönetimi’nin Fidias’ın yerine kimin geçeceğini belirlemek için 6 milyon euro maliyetle Güney Kıbrıs genelinde ara seçim düzenlemek zorunda kalacağına işaret etti.

Haberde bunun, Fidias’ın AP seçimlerinde bağımsız aday olarak seçilmesi ve yerini alacak ikinci bir kişinin bulunmamasından kaynaklandığı ifade edildi.