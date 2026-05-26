  • BIST 13662.75
  • Altın 6666.31
  • Dolar 45.9074
  • Euro 53.4589
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAİran ile ABD anlaşmaya varabilecek mi? Taslağın ayrıntıları ortaya çıktı

Fidias, Avrupa Parlamentosu'nda kalmayı seçti, meclisteki koltuğunu Yannis Lauris alacak

» »
Güney Kıbrıs’ta yapılan seçimlerde Doğrudan Demokrasi Partisi ile meclise giren Avrupa Parlamentosu Milletvekili Fidias Panayotu’nun, Meclis’e gitmek yerine AP’de kalmayı tercih ettiği bildirildi.
Fidias, Avrupa Parlamentosu'nda kalmayı seçti, meclisteki koltuğunu Yannis Lauris alacak

Güney Kıbrıs’ta pazar günü yapılan seçimlerde yeni meclise girmeyi başaran Doğrudan Demokrasi partisinin başkanı ve Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Fidias Panayotu’nun, AP milletvekili olarak kalmaya karar verdiği haber verildi.

Fidias Panayotu’nun meclise girmeyip AP milletvekili olarak kalmayı tercih ettiğini yazan Politis gazetesi, Panayotu’nun meclisteki yerini ise siyasi akıl hocası (mentor) Yannis Lauris’in alacağını kaydetti.

Panayotu’nun seçimlerde 5 bin 108, Lauris’in ise bin 700 oy aldığını dolayısıyla Panayotu’nun binlerce seçmeninin haklı olarak kendilerini aldatılmış olarak hissettiğini yazan gazete, Panayotu’nun seçmenlerinin, tercihleri ondan yana olmamasına rağmen Panayotu’ya verdikleri oylarla Lauris’i meclise soktuklarına işaret etti.

Öte yandan, olayın başka bir boyutu bulunduğunu da kaydeden gazete, Fidias Panayotu’nun AP milletvekilliğinden istifa etmesi halinde Rum Yönetimi’nin Fidias’ın yerine kimin geçeceğini belirlemek için 6 milyon euro maliyetle Güney Kıbrıs genelinde ara seçim düzenlemek zorunda kalacağına işaret etti.

Haberde bunun, Fidias’ın AP seçimlerinde bağımsız aday olarak seçilmesi ve yerini alacak ikinci bir kişinin bulunmamasından kaynaklandığı ifade edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’taki barajlara su akışında Mayıs ayı rekoru20 Mayıs 2026 Çarşamba 13:13
  • Şap, Limasol’a da sıçradı20 Mayıs 2026 Çarşamba 13:08
  • Rum basını yazdı: Temel Gıda Fiyatlarında Artış Devam Ediyor19 Mayıs 2026 Salı 14:26
  • Nisan ayında Güney Kıbrıs’a giden turistlerin sayısında azalma19 Mayıs 2026 Salı 14:25
  • “Altın Pasaport” Soruşturması: Eski Rus Siyasetçinin Mal Varlığı Donduruldu19 Mayıs 2026 Salı 14:24
  • Rum Yönetimi yangınlarla mücadelede drone ve otomatik sistemler kullanacak18 Mayıs 2026 Pazartesi 11:40
  • Güney Kıbrıs’ta otellerin çoğunluğu neredeyse boş18 Mayıs 2026 Pazartesi 10:59
  • Güney Kıbrıs’taki genel seçimlerle ilgili son anketlere göre DİSİ, AKEL ve ELAM ilk 3’te16 Mayıs 2026 Cumartesi 14:03
  • İnternet üzerinden 34 bin 600 euroluk dolandırıcılık16 Mayıs 2026 Cumartesi 14:01
  • Hristodulidis Hindistan’a gidiyor16 Mayıs 2026 Cumartesi 13:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti