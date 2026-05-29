SON DAKİKAİran: Ateşkes yine ihlal edildi, Hürmüz'de tansiyon yüksek

Rum Basını: “Türkiye Kıbrıs’ı New York’taki organizasyonundan dışladı”

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin COP31 hazırlıklarıyla ilgili bilgilendirme toplantısına davet edilmemesini ele aldı.
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Türkiye tarafından New York’ta organize edilen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıklarıyla ilgili bilgilendirme toplantısına davet edilmemesiyle ilgili olarak Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklama, bugünkü güney basınında da yer buldu.

Alithia gazetesi “Komisyon: Kıbrıs’ın Dışlanması Kabul Edilemez- COP31 ve Türkiye’nin Tutumuyla İlgili Gerginlik” başlıklı haberinde Avrupa Komisyonu’nun iklim konularıyla ilgili sözcüsü Anna Kaisa Itkonen’in açıklamalarına yer verdi.

Haravgi ise habere “Komisyon Kıbrıs’ın COP31’le İlgili Hazırlık Sürecinden Dışlanmasını Kabul Etmiyor- Türkiye Kıbrıs’ı New York’taki Organizasyonundan Dışladı” başlıklarıyla aktardı.

