Lazkiye'de devlet kurumlarında kadınlara makyaj yasağı

Lazkiye Valiliği genelgeyle duyurulan yasağa uyulmaması halinde yasal işlem başlatılacağını vurguladı.
Valilik daha sonra tepkiler üzerine bir açıklama yapıp genelgenin ‘bir grubu kısıtlamayı veya kişisel özgürlükleri ihlal etmeyi amaçlamadığını’ savundu.
Açıklamada amacın ‘kamuda profesyonel görünümü teşvik’ ve ‘aşırı kozmetik kullanımından kaçınmak’ olduğu öne sürüldü.
Suriye’de Beşar Esad rejimi 8 Aralık 2024’te Heyet Tahrir-eş Şam güçlerince devrilmişti. Ardından HTŞ lideri Ahmet Şara, geçici bir hükümet kurmuştu. HTŞ, ABD’nin ‘terör örgütü’ listesinden Temmuz 2025’te çıkarılmıştı.
