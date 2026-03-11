İran: 'Hürmüz Boğazı'ndan bir litre petrolün dahi geçmesine izin vermeyeceğiz'

  • BIST 12433.5
SON DAKİKAİran: 'Hürmüz Boğazı'ndan bir litre petrolün dahi geçmesine izin vermeyeceğiz'

Tahran'daki Hatem-ül Enbiya karargahı sözcüsü İbrahim Zülfikari, İran'ın saldırılara karşı saldırı düzenleme politikasının "bittiğini" ilan etti.
Sözcü, Tahran'ın artık "saldırı üzerine saldırı" düzenleyeceğini duyurdu.

Zülfikari, "bir litre petrolün dahi" Hürmüz Boğazı'ndan geçip ABD, İsrail ve ortaklarına ulaşmasına izin vermeyeceklerini söyledi ve bu ülkelere giden tüm gemi ve tankerlerin "meşru hedef" kabul edileceğini söyledi.

İranlı yetkili, "Bir varil petrolün 200 dolar olmasına hazırlanın çünkü petrol fiyatları sizin bozduğunuz bölge güvenliğine bağlıydı" diye ekledi.

