Hava nasıl olacak?

Hava az bulutlu ve rüzgarlı olacak
Meteoroloji Dairesi’nin hava tahmin raporuna göre, 11 Mart Çarşamba günü bölgede havanın az bulutlu olması bekleniyor.

Raporda, sabah saatlerinde yer yer don hadisesi görülebileceği ifade edildi.

Öte yandan, periyot boyunca en yüksek hava sıcaklığının genellikle iç kesimler ve sahillerde 18 – 21 °C dolaylarında seyretmesinin beklendiği kaydedildi.

Rüzgârın ise genellikle Kuzey ve Doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli eseceği belirtildi.

