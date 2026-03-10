  • BIST 12433.5
SON DAKİKAİran Savaşı’nda 11. gün

Kıbrıs’ta Mart 9’u Geleneği Yaşatıldı

Kıbrıs’ta Mart 9’u Geleneği Yaşatıldı

Kıbrıs’ta baharın ve yeniden doğuşun simgesi olarak kutlanan Mart 9’u dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli, doğaya ve geleceğe katkı sağlamak amacıyla Sivil Savunma Koruluğu’na 157 adet zeytin fidanı dikti.

Geleneksel olarak baharın gelişini simgeleyen Mart 9’u kapsamında düzenlenen etkinlikte, zeytin ağacının sabrı, bereketi ve kalıcılığı temsil eden anlamına dikkat çekildi. Toprağa dikilen fidanların, gelecek nesillere bırakılacak önemli bir miras olduğu vurgulandı.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli, zeytin ağacının toprağa sıkıca tutunan yapısından ilham alarak bu topraklarda kök salmaya ve doğaya katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.

Etkinlikte ayrıca, zeytin ağacının dallarının barışın ve umudun sembolü olduğuna dikkat çekilerek, atılan her fidanın geleceğe uzanan bir umut olduğu belirtildi.

